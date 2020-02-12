И пришел песец: ученые проследили путь зверя по ледяной пустыне

В фильме Ридли Скотта «Солдат Джейн» кандидатам в элиту спецзназа - «морским котикам» (SEAL) читают стихотворение английского классика Дэвида Герберта Лоуренса:

Я не встречал в природе жалости к себе,

Птица замерзнет на лету, окоченев от стужи,

Не испытав ни грамма жалости к себе...

Слова поэта (и брутального инструктора спецназа) неожиданно подтвердили ученые-зоологи. Они доказали, что яркий художественный образ - это не преувеличение, а реальность. И отсутствие жалости к себе в животном мире, когда ставится вопрос быть или не быть, способно творить чудеса.

Итак, норвежские ученые, дабы изучить ареал обитания дикой полярной лисицы (более известной как песец обыкновенный), поймали одну из них и нацепили спутниковый ошейник.

Что примечательно, изучать они собирались место ее обитания на Шпицбергене.

Но песец здорово удивил. Ибо, пошатавшись с месяц по архипелагу, он решил махнуть в Гренландию (видимо, в поисках лучшей доли).

Одиссея пушистого путешественника за четыре месяца.Фото: Facebook

За четыре месяца (столько протянул спутниковый передатчик) пушистый зверь прошел более 4000 километров. Это почти тысяча километров в месяц, причем в отдельные дни зверь преодолевал до 155 км.

И это в жуткий мороз, среди льдов, частенько на голодный желудок. Удивительная жажда жизни, настойчивость и... и, конечно же, отсутствие жалости к себе. Он готов был замерзнуть на ходу. Потому и выжил.

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Последнее желание старого друга

Этот грустный пост - один из популярнейших сейчас в Фейсбуке. Многие признаются, что оказались трусами… Многие - рыдают после прочтения… Но знать эту историю нужно. Чтобы не жалеть потом всю жизнь...

«Перед смертью у домашних питомцев тоже бывают последние желания. Но знают о них только ветеринары, которые усыпляют старых и больных животных.

Пользователь Twitter Джесси Дитрих спросил ветеринара, что является самой сложной частью его работы. Специалист не задумываясь ответил, что ему труднее всего видеть, как старые или больные животные перед усыплением ищут глазами своих хозяев...

Дело в том, что 90% владельцев не хотят находиться в комнате. Люди выходят, чтобы не видеть, как их питомец умирает. Но они не понимают, что именно в эти последние мгновения жизни их любимец действительно нуждается в них.

Сотрудники ветеринарной клиники Hillcrest в Южной Африке разместили на своей странице в Facebook обращение ко всем людям, у которых есть домашние питомцы. Они просят хозяев быть рядом с животными до самого конца: «То, что они умирают раньше вас, это неизбежно. Не забывайте, что вы были центром их жизни. Возможно, они были лишь частью вашей. Но ведь они - тоже ваша семья. Как бы трудно ни было, не оставляйте их. Не позволяйте им умирать в комнате с незнакомцем, в месте, которое им не нравится. Ветеринарам очень больно смотреть на это. На то, как питомцы в последние минуты жизни не могут найти глазами хозяина. Они не понимают, почему он их оставил. Им ведь нужно было его утешение.

Ветеринары делают все возможное, чтобы животные не были так напуганы. Но они им совсем чужие люди. Не будьте трусом, который считает, что это слишком больно для вас. Подумайте о питомце. Выдержите эту боль ради своих любимцев. Будьте с ними до конца...

Они этого заслуживают…»