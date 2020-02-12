«Какая разница, за чей счет банкет?»: Прохор Шаляпин впервые рассказал о романе с 40-летней миллионершей

Прохор Шаляпин в конце прошлого года расстался с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской и уже не скучает в одиночестве. После Нового года 36-летний артист укатил в отпуск уже с новой дамой. Об этом «КП» рассказали читатели, случайно оказавшиеся вместе с парочкой в тихоокеанском круизе на лайнере Royal Princess. Стоимость круиза на одного человека в каюте премиум-класса (а именно в таких апартаментах остановился Прохор со своей возлюбленной. - Ред.) с пакетом «все включено» составила примерно 7 тысяч долларов.

Новой спутницей Шаляпина стала 40-летняя Татьяна, владелица сети адвокатских компаний. Говорят, возлюбленная Шаляпина - гражданка Канады, в юности переехавшая из России в Оттаву. В Канаде у Татьяны два дома, шикарный автопарк. Состояние женщины оценивается экспертами в 35 миллионов долларов.

По словам нашего источника, адвокатские компании Татьяны специализируются на разводах. Сама она свободна, ни мужа, ни детей нет. Видимо, поэтому пассия певца отдыхала в его компании, не жалея денег.

До круиза Татьяна и Прохор шиковали в Лос-Анджелесе, потратив на двухнедельное проживание в люксе отеля Waldorf Astoria Beverly Hills более 2 миллионов рублей. И это без учета питания! Слабо верится, что на такой шикарный отдых накопил Прохор. Впрочем, спросим у него сами.

- У нас с Таней очень приятные романтические отношения, - признался «КП» Шаляпин. - Сначала она меня позвала в Монако, потом в Лос-Анджелес. Я там пел для ее компании. После выступления мы с Таней сблизились и еще несколько недель провели вместе.

- А на чьи деньги вы гуляли?

- Да какая разница за чей счет банкет? Какая разница, чьи деньги? Главное, чтобы они были. Я уже пригласил Таню в Москву. А пока у нас в планах моя поездка к ней в Канаду. Самое главное, что она женщина с огоньком. С такой не соскучишься.