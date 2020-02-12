Слесарь нашел двухмесячного младенца в переходе у метро "Парк Победы"

Поздно вечером во вторник, 11 февраля, слесарь московского метрополитена возвращался домой и заметил странный свёрток в подземном переходе станции метро "Парк Победы" на Кутузовском проспекте. Нечто укутанное в грязное одеяло лежало прямо на полу. Мужчина наклонился вниз и увидел, что внутри - ребёнок. Кто-то из прохожих вызвал скорую и полицию.

- Ребенку на вид два месяца. Он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу имени Сперанского, - сообщили "Комсомольской правде " собственные источники в правоохранительных органах.

Врачи уже осмотрели мальчика. По предварительным данным, он абсолютно здоров. По словам медиков, скорее всего, родители крохи - приезжие из Средней Азии.

Пока их личности установить не удалось. Сейчас их ищет московский уголовный розыск.

- Переход оборудован камерами видеонаблюдения. Записи уже изъяты, - сообщил источник "КП".

Тем временем к расследованию уже подключился столичный Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление несовершеннолетнего в опасности".