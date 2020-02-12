2020-02-12T14:53:27+03:00
В мире

Турецкий политолог: Конфликты в Идлибе не смогут поколебать сотрудничество Турции и России, которое стало госполитикой

Эксперт-международник Онур Синан Гюзалтан поделился взглядом на новую сирийскую проблему из Турции
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
В обществе ходят слухи, будто ситуация в Идлибе может означать конец сотрудничества между Турцией и РоссиейВ обществе ходят слухи, будто ситуация в Идлибе может означать конец сотрудничества между Турцией и РоссиейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Последние дни на передовицах турецких газет — ситуация в Сирии. В провинции Идлиб, где неофициально присутствуют и турецкие войска, усилились столкновения между армией местных «демократических оппозиционеров» и законным правительством президента Башара Асада. Начиная с 4 февраля, из-за артобстрелов и стычек с сирийской армией убиты 13 находившихся здесь турецких военнослужащих; СМИ в Стамбуле и Анкаре пишут, что ответные «удары возмездия» по сирийской территории повлекли гибель не меньшего количества солдат Асада.

Приведёт ли новый конфликт к разрыву между Турцией и «третьим в танце» — главным партнёром Дамаска, Россией? Об этом на страницах информационно-аналитического издания Uwidata рассказал турецкий эксперт-международник Онур Синан Гюзалтан. Приводим самые интересные фрагменты его статьи.

— В обществе ходят слухи, будто ситуация в Идлибе может означать конец сотрудничества между Турцией и Россией. Что ж, те, кто хотят отплыть в определённом направлении, действительно могут демонстративно разворачивать паруса, ожидая попутного ветра.

Однако сегодня сотрудничество Турции и России стало государственной политикой, за которой стоит уже нечто большее, чем просто личности Эрдогана и Путина [президентов обеих стран — прим. ред.]. Оба государства предприняли стратегические, а не тактические встречные шаги в таких областях, как энергетика или производство вооружений.

Среди них — совместное строительство атомной электростанции «Аккую», газопровод «Турецкий поток» и оборонительные зенитно-ракетные системы С-400. С другой стороны, сейчас Анкара и Москва пытаются совместными усилиями разрешить политический кризис в Ливии.

Да, существует риск того, что конфликт между Анкарой и Дамаском углубится и, следовательно, негативно скажется на отношениях с Москвой. Но не будем забывать: в ходе Сирийского кризиса, который приближается уже к своему 10-летию, подобные ситуации случались и раньше — но были урегулированы. Отношения между Анкарой и Москвой достигли такой глубины, которая может уберечь от подобного конфликта.

Более того, если рассмотреть ситуацию внутри Турции в контексте всей обстановки в регионе, становится ясно: если какое-либо правительство здесь будет враждебно настроено по отношению к России, повернувшись лицом к США — то оно не сможет удержать власть в Анкаре, — подчёркивает Онур Синан Гюзалтан.

Эрдоган: число погибших в Идлибе турецких военных увеличилось до 14 человек.Президент Турции потребовал вывести сирийские войска за пределы турецких наблюдательных пунктов

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МИД РФ: Россия и Сирия не наносят удары по гражданскому населению

В ведомстве заявили, что целью российской армии в САР являются террористические формирования (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посол России в Британии: Будем добиваться встречи со Скрипалями, хотим убедиться, что они живы, здоровы и свободны
Накануне профессионального праздника российский дипломат Андрей Келин рассказал «КП» о «Брекзите», санкциях и осевших в Лондоне банкирах-мошенниках
Новости 24
Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане
Экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружие
«До встречи»: Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
Эксперты из ассоциации зимнего содержания дорог оценили новый подход в борьбе с гололедом
В США заявили, что «продвигаются вперед» в разработке ракет средней дальности
Елизавета II выставила на продажу одну из квартир на «Золотой миле» Москвы
Эксперт оценил идею разрешить ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
При обыске в суде у экс-главы управления ФСИН нашли лишь флягу с алкоголем
Володин: переписывание истории оскорбительнее любых санкций
Супруга старшего внука Елизаветы II подала на развод после 12 лет брака
Мишустин поручил выяснить, почему выделенные на нацпроекты 148 млрд рублей не потратили
Песков ответил на жалобы Лукашенко в адрес российских СМИ
Польша запросила у "Газпрома" данные по делу против "Северного потока -2"
В суде выясняют, как экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в зал оружие
Источник в скорой помощи рассказал о последних минутах жизни экс-начальника управления ФСИН
ФАС: медицинские маски в аптеках подорожали более чем вдвое
Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана крымским военным из ВСУ
В Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапитала
Соцсети предлагают наказать за неуважение к власти
МИД РФ: Россия и Сирия не наносят удары по гражданскому населению
Минздрав рассмотрит возможность "заморозки" цен на медицинские маски
В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки