Турецкий политолог: Конфликты в Идлибе не смогут поколебать сотрудничество Турции и России, которое стало госполитикой

Последние дни на передовицах турецких газет — ситуация в Сирии. В провинции Идлиб, где неофициально присутствуют и турецкие войска, усилились столкновения между армией местных «демократических оппозиционеров» и законным правительством президента Башара Асада. Начиная с 4 февраля, из-за артобстрелов и стычек с сирийской армией убиты 13 находившихся здесь турецких военнослужащих; СМИ в Стамбуле и Анкаре пишут, что ответные «удары возмездия» по сирийской территории повлекли гибель не меньшего количества солдат Асада.

Приведёт ли новый конфликт к разрыву между Турцией и «третьим в танце» — главным партнёром Дамаска, Россией? Об этом на страницах информационно-аналитического издания Uwidata рассказал турецкий эксперт-международник Онур Синан Гюзалтан. Приводим самые интересные фрагменты его статьи.

— В обществе ходят слухи, будто ситуация в Идлибе может означать конец сотрудничества между Турцией и Россией. Что ж, те, кто хотят отплыть в определённом направлении, действительно могут демонстративно разворачивать паруса, ожидая попутного ветра.

Однако сегодня сотрудничество Турции и России стало государственной политикой, за которой стоит уже нечто большее, чем просто личности Эрдогана и Путина [президентов обеих стран — прим. ред.]. Оба государства предприняли стратегические, а не тактические встречные шаги в таких областях, как энергетика или производство вооружений.

Среди них — совместное строительство атомной электростанции «Аккую», газопровод «Турецкий поток» и оборонительные зенитно-ракетные системы С-400. С другой стороны, сейчас Анкара и Москва пытаются совместными усилиями разрешить политический кризис в Ливии.

Да, существует риск того, что конфликт между Анкарой и Дамаском углубится и, следовательно, негативно скажется на отношениях с Москвой. Но не будем забывать: в ходе Сирийского кризиса, который приближается уже к своему 10-летию, подобные ситуации случались и раньше — но были урегулированы. Отношения между Анкарой и Москвой достигли такой глубины, которая может уберечь от подобного конфликта.

Более того, если рассмотреть ситуацию внутри Турции в контексте всей обстановки в регионе, становится ясно: если какое-либо правительство здесь будет враждебно настроено по отношению к России, повернувшись лицом к США — то оно не сможет удержать власть в Анкаре, — подчёркивает Онур Синан Гюзалтан.

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