Мишустин объявил о запуске системы, которая позволит отслеживать выполнение нацпроектов

Первое, за что взялся Михаил Мишустин на посту премьера, - это дисциплина. Этот вопрос всплывает буквально на каждом совещании. Так, премьер потребовал от правительства неукоснительного соблюдения графика финансирования национальных проектов.

- Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителя доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает. Сегодня уже середина февраля, а у нас работа по принятию нормативных актов, которые необходимы для начала финансирования мероприятий в рамках нацпроектов, не завершена. Прошу всех ускориться, - перечислял задачи Мишустин на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло в среду в Доме правительства.

Напомним, что недавно Счетная палата опубликовала отчет, в котором раскритиковала выполнение правительством под руководством Дмитрия Медведева нацпроектов. В отчете говорилось, что не было «своевременного и качественного планирования», а каждую пятую задачу правительство провалило.

Мишустин заметил, что в прошлом году механизмы исполнения нацпроектов только отлаживались. Поэтому было разрешено переносить неиспользованные средства с прошлого года на следующий год. Премьер уточнил, что речь идет о 148 миллиардах рублей, которые не были израсходованы. Деньги должны были пойти на нацпроект «Демография», развитие магистральной инфраструктуры, а также нацпрограмму «Цифровая экономика.

- Задача - разобраться с причинами, по которым возникла эта ситуация и принять все меры, чтобы это больше не повторялось. Любое затягивание сроков я буду считать недопустимым. Прошу всех это иметь в виду, - сказал Мишустин.

А потом объявил, что для контроля за реализацией нацпроектов будет создана специальная система.

- Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами - руководителями нацпроектов ввести в режиме онлайн оперативный мониторинг того, что происходит. Для этого будет создана информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, которая интегрирует данные практически всех ведомств, - рассказал Мишустин.

По его словам, система позволит оценивать риски и предупреждать о возможных отклонениях в целевых показателях. Как рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, первая версия IT-платформы для мониторинга нацпроектов должна появиться к 31 июля.

Мишустин также сообщил, что до 20 февраля Минэкономразвития должно представить предложения по уточнению единого плана достижения наццелей и нацпроектов. Координировать эту работу будут вице-премьеры - кураторы нацпроектов. При этом Мишустин поручил своим замам выстроить «четкую управленческую вертикаль».

- Надо, чтобы уже в ближайшее время люди видели реальные результаты нашей работы, - отметил премьер.

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