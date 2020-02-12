2020-02-12T17:59:25+03:00
Звезды

Дана Борисова перестала скрывать богатого поклонника

Телеведущая, похоже, обрела женское счастье
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дана Борисова.Дана Борисова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Слухи о том, что Дана Борисова теперь не одинока, нашли свое подтверждение. Телеведущая хоть и оберегает личную жизнь от посторонних глаз, но на этот раз решилась на откровение. Оказывается, у нее появился богатый поклонник, который одаривает эффектную блондинку подарками.

После лечения от наркотической зависимости Дана Борисова не раз жаловалась, как ей непросто жить без мужского плеча. Звезда экрана мечтала о мужчине, рядом с которым она бы чувствовала себя как за каменной стеной. Борисова не скрывала - ее избранник должен быть обеспеченным, молодым и без вредных привычек. Похоже, именно такого она недавно и нашла.

"Итак ,все тайное становится явным. Вообще не собиралась делать пост о загадочном мистере Х. Мол, видели рядом со мной импозантного мужчину средних лет. Такой вариант исключен, потому что я сама его в жизни не видела и не слышала", - обратилась Дана к поклонникам.

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Итак, все тайное становится явным
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Она заявила, что не намерена юлить, потому говорит как на духу - ее богатого поклонника зовут Владимир. "Цветы от него привозит курьер по понедельникам. Огромные букеты по 100 роз, украшенные коробочками хлопка, как мне объяснили. Также я наконец-то стала обладаем престижного гаджета - iPhone 11. Но приобрела его сама на деньги, говорю, как есть, присланные мне на карту, привязанную к номеру. Я честна", - поделилась Борисова сокровенным.

Мужчина, по ее словам, два раза в день пишет ей в мессенджер и вежливо интересуется, как ее дела. После чего поинтересовалась у поклонников: "Он вообще-то объявится? Или, возможно, он женат?".

Фолловеры после такого признания оживились. И стали делиться мнением о тайном воздыхатели своего кумира и давать советы: "Позвоните ему сами", "Дай Бог хорошего мужчину!", "Деньги на карту пусть шлет и дальше", "За красивыми девушками так должны ухаживать", "Он известная личность и не хочет, чтоб раньше времени начали трепать его имя", "Женат! Может быть, объявится, но не скоро!", "Принимайте ухаживания, а там - время покажет".

Напомним, Дана Борисова в середине декабря 2019 года пережила сильный стресс. Она рассказала, что к ней в квартиру заявился бывший муж Максим Аксенов с полицией и врачами. Он забрал у ведущей дочку. Сама Полина заявила, что была госпитализирована в детскую больницу. Дочь Даны не стала рассказывать, что на самом деле произошло, чтобы "не делать маме хуже". Позже ситуацию прокомментировал нарколог, у которого наблюдается Борисова. Доктор объяснил, что у Даны эмоциональная дисрегуляция. Она неоднократно говорила о своем биполярном расстройстве. Девушка принимает препараты и потому не всегда справляется с эмоциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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