2020-02-12T18:00:09+03:00
Общество

Как справиться с одиночеством в День всех влюбленных

Психологи рассказали, как избежать недоверие к окружающим и снижения самооценки
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Приближается 14 февраля - День всех влюбленных. Кто-то его отмечает, а кому-то не с кем. Кто-то считает, что это не российский праздник и он не имеет широкого признания. Но есть еще один момент: что делать тем, кто еще не встретил свою вторую половинку? Вычеркнуть 14 февраля из календаря? Подмосковные психиатры рассказали, как справиться с одиночеством в День всех влюбленных.

- Чувство одиночества возникает при длительном отсутствии социального взаимодействия. Основных причин тому может быть много – это страх отношений из-за боязни "все испортить" или быть отвергнутым, ощущение полного непонимания со стороны окружающих, чувство ненужности, бесполезности, возникающее из-за самообвинений. При одиночестве возникает недоверие к окружающим, страх открыться кому-либо, снижение самооценки, упадок настроения, замкнутость, стремление изолироваться от общества. А главное, одиночество может привести к депрессии, - рассказал врач-психиатр Минздрава МО Евгений Старинский.

Но есть способы, которые помогут вернуть душевное и эмоциональное равновесие. Основные советы: начать заниматься спортом и сделать свой образ жизни активным. Нет денег на спортзал и лыжи? Можно начать с уборки квартиры, перестановки мебели. Если не нравится цвет стен в гостиной – перекрасьте комнату.

Надоел старый комод, платье, туфли – выбросите все немедленно. Чаще включайте любимую музыку. Но как же быть с отсутствием общения?

- Необходимо покинуть, так называемую, зону комфорта. Здесь помогут различные курсы, предполагающие общение и эмоциональное "раскрытие" учимся танцевать, готовить, играть на музыкальных инструментах, рисовать, сочинять стихи, говорить на иностранном языке. Отправляйтесь в путешествие, посмотрите мир и расширьте свой кругозор. Займитесь спортом – при регулярном улучшении своего тела, повысится и самооценка, добавил Евгений Старинский.

К тому же, чтобы справиться с одиночеством, не нужны какие-либо особенные навыки. Психологи говорят, что можно посмотреть на ситуацию со стороны, выйти из зоны комфорта и открыть для себя новые развлечения. А еще - верить в любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Клоун спас мать и ребенка ценой собственной жизни
Появилось видео досмотра экс-начальника управления ФСИН, покончившего с собой в зале суда
В Сирии мирные жители погибли в результате стрельбы американских военных
Захарова на китайском языке пожелала Китаю победить коронавирус
Школам посоветовали привлекать работодателей к внеклассной работе
Названы самые популярные у российских туристов страны
Порошенко назвал переговоры с Путиным "самой ужасной ночью в жизни"
В Госдуме прокомментировали внимание Пентагона к активности российских кораблей
После самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде возбуждено уголовное дело
Старейшим мужчиной на Земле признан 112-летний японец
Адвокат рассказал о результатах ДНК-экспертизы на отцовство Григорьев-Апполонов
"Мы очень обеспокоены": В НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений
Песков прокомментировал идею обмена воды для Крыма на уступки по Донбассу
За неделю до самоубийства в Чертановском суде здесь провели "идеальные" учения
Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане
Экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружие
«До встречи»: Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру