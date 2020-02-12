Приближается 14 февраля - День всех влюбленных. Кто-то его отмечает, а кому-то не с кем. Кто-то считает, что это не российский праздник и он не имеет широкого признания. Но есть еще один момент: что делать тем, кто еще не встретил свою вторую половинку? Вычеркнуть 14 февраля из календаря? Подмосковные психиатры рассказали, как справиться с одиночеством в День всех влюбленных.

- Чувство одиночества возникает при длительном отсутствии социального взаимодействия. Основных причин тому может быть много – это страх отношений из-за боязни "все испортить" или быть отвергнутым, ощущение полного непонимания со стороны окружающих, чувство ненужности, бесполезности, возникающее из-за самообвинений. При одиночестве возникает недоверие к окружающим, страх открыться кому-либо, снижение самооценки, упадок настроения, замкнутость, стремление изолироваться от общества. А главное, одиночество может привести к депрессии, - рассказал врач-психиатр Минздрава МО Евгений Старинский.

Но есть способы, которые помогут вернуть душевное и эмоциональное равновесие. Основные советы: начать заниматься спортом и сделать свой образ жизни активным. Нет денег на спортзал и лыжи? Можно начать с уборки квартиры, перестановки мебели. Если не нравится цвет стен в гостиной – перекрасьте комнату.

Надоел старый комод, платье, туфли – выбросите все немедленно. Чаще включайте любимую музыку. Но как же быть с отсутствием общения?

- Необходимо покинуть, так называемую, зону комфорта. Здесь помогут различные курсы, предполагающие общение и эмоциональное "раскрытие" учимся танцевать, готовить, играть на музыкальных инструментах, рисовать, сочинять стихи, говорить на иностранном языке. Отправляйтесь в путешествие, посмотрите мир и расширьте свой кругозор. Займитесь спортом – при регулярном улучшении своего тела, повысится и самооценка, добавил Евгений Старинский.

К тому же, чтобы справиться с одиночеством, не нужны какие-либо особенные навыки. Психологи говорят, что можно посмотреть на ситуацию со стороны, выйти из зоны комфорта и открыть для себя новые развлечения. А еще - верить в любовь.