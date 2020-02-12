В приоритете – благополучие и качество жизни северян

БЮДЖЕТ ПОДРОС

Доходы областного бюджета в 2019 году увеличились на 17 % к уровню 2018 года и составили 92,3 млрд рублей. Рост обеспечили прежде всего налогоплательщики. При этом на 18% выросли и расходы бюджета на сумму в 89,5 млрд рублей. Но, как отметил Игорь Орлов, правительство области приняло меры, чтобы полностью обеспечить повышение зарплат бюджетников.

Больше трети областного бюджета (28 млрд рублей) перечислено в бюджеты муниципальных образований – больше, чем в 2018 году на 21 %.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

-В течение года были дополнительно выделены дотации на сбалансированность местных бюджетов в сумме 924 миллиона рублей – почти в три раза больше, чем в 2018 году. Существенный рост поддержки способствовал повышению бюджетной обеспеченности муниципальных образований и оздоровлению муниципальных финансов, – отметил Игорь Орлов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

С 2012 года в экономику региона инвестировано около 730 млрд рублей. Только в рамках 9 приоритетных инвестпроектов вложения превысили 36 млрд рублей. Одним из результатов реализации этих проектов стало создание 4,3 тысячи рабочих мест.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

В 2019 год объем инвестиций в основной капитал в экономику региона составил около 47 млрд рублей.

Например, в 2019 году в леспром региона инвестировано 11 млрд рублей, благодаря чему

предприятия обновляют оборудование, наращивают мощности, используют современные технологии.

Но Архангельская область богата не только лесами: на ее территории отмечается рост добычи алмазов. По сравнению с 2012 годом в 2019 году объемы добычи увеличились в 16 раз и составили более 9 млн. карат. А объем налога на добычу природных алмазов по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 3 млрд рублей. В этом году прогнозируется дальнейший его рост (с 2012 года, например, он увеличился в 48 раз).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

ЕСТЬ, ГДЕ ЖИТЬ

- В период 2012–2019 годов объем жилищного строительства обрел положительный вектор. Достраиваются ранее приостановленные объекты и развивается сектор строительства жилья стандартного класса, ежегодный прирост составлял от 8,5 до 15 %, – сообщил Игорь Орлов.

В прошлом году область инвестировала в жилищное строительство 10,4 млрд рублей. Всего с начала 2012 по ноябрь 2019 года в регионе введено 2,5 млн. квадратных метров жилья. Новое жилье около 40 тысяч северян.

Решается и проблема обманутых дольщиков, которых насчитывалось 793 семьи. Региональный закон отнес завершение долгостроев к категории масштабных инвестиционных проектов. 8 домов уже сдано, и 447 семей вселились в долгожданные квартиры.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

НОВЫЕ ДОРОГИ, НОВЫЕ МАРШРУТЫ

В 2019 году завершен капитальный ремонт автодороги в Красноборске. Там не просто переложили асфальт, но и установили освещение, обустроили тротуары.

В Соловецком аэропорту закончен первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы. Как отметил Игорь Орлов, расширяется и маршрутная сеть внутрирегиональных авиаперевозок.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

-Социальная сфера - это лакмусовая бумажка всей нашей работы, всех достижений и просчетов. Да, есть над чем работать, что совершенствовать. Безусловно, мы с особым вниманием подходим к решению вопросов здравоохранения, – отметил Игорь Орлов.

В регионе с 2012 года продолжительность жизни увеличилась на 3 года. В 2018 году впервые превысила 72 года. На 10,6% сократилась смертность населения трудоспособного возраста.

В 2010 году в Архангельской области начали создавать сеть первичных сосудистых отделений. Они появились в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме и Вельске. Благодаря им смертность от инсультов сократилось больше, чем на четверть по сравнению с 2012 годом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

-По многим показателям наш регион занимает первые строчки рейтингов среди субъектов Российской Федерации, что свидетельствует о высоком профессионализме работников здравоохранения области и грамотном подходе к решению вопросов здоровья граждан, – отметил Игорь Орлов.

На льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан направлено 1,5 млрд рублей (больше в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом).

Постепенно решается кадровый вопрос в системе здравоохранения. Благодаря предоставлению единовременных выплат в сельскую местность приезжают молодые специалисты с обязательством отработать не менее трех лет в конкретных медицинских организациях. Укомплектование кадрами медицинских организаций на селе, рабочих поселках и в городах с численностью населения до 50 тыс. человек осуществлялось в рамках программы «Земский доктор».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Архангельская область активно включилась в реализацию национального проекта «Образование». Так, в 23 школах области созданы и открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Проводятся мероприятия по созданию в регионе центра выявления и поддержки одаренных детей «Созвездие».

С 2012 года введено в эксплуатацию 9 новых школ и 36 детских садов. Возводятся новые школы в сельской местности – они будут сданы в 2020 году.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

За последние семь лет все областные социальные гарантии сохранены. Около 400 тыс. жителей получают более 90 различных выплат и компенсаций – своевременно и в полном объеме.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Важным решением стало предоставление многодетным семьям с 1 июля 2019 года денежной компенсации в размере 210 тыс. рублей вместо земельного участка. Решение было принято по итогам широкого обсуждения с депутатами и многодетными семьями. В 2019 году эту выплату получили более 300 семей.

— Мы выстраиваем свою деятельность по заданной еще в 2012 году траектории – развитие муниципальных образований и повышение благосостояния и качества жизни граждан. Это не абстрактная программа-максимум, а практически пошаговая инструкция каждодневной работы, в которой не может быть мелочей. Многолетняя практика показала, что мы умеем ставить верные цели и принимать решения. Наши действия отвечают запросам времени, каким бы сложным и непредсказуемым оно ни казалось, – отметил Игорь Орлов.