5 причин стать владельцем умных часов HUAWEI WATCH GT 2

Одна голова хорошо, а одна голова и умные часы еще лучше. Кажется, примерно так звучит известная русская пословица. В День влюбленных, 14 февраля, компания Huawei открывает продажу в фирменных магазинах и на официальном сайте премиальных версий смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Для людей, которые следят за тем, что происходит на рынке носимой электроники, это повод ближе познакомиться с полезным гаджетом.

Huawei – один из самых активных участников мирового рынка смарт-часов и фитнес-браслетов. По данным экспертов Strategy Analytics, компания входит в большую тройку брендов, на долю которых приходится 50% рынка. Так, к июлю прошлого года Huawei отгрузил более 10 миллионов смарт-часов и фитнес-браслетов, и этот показатель растет из года в год. При этом 14,1 процента своей прибыли компания тратит на поддержку научно-исследовательских разработок в разных странах мира, и по оценкам Европейской комиссии, входит в топ-5 глобальных инвесторов.

Опираясь на огромный потенциал ученых и инженеров, Huawei по праву выступает законодателем мод в сегменте носимых устройств. Согласно философии Huawei смарт-часы – это не просто стильный аксессуар, а интеллектуальный помощник, который должен внести гармонию и порядок во все сферы жизни людей. Например, гаджет можно использовать в качестве тренера по фитнесу, специалиста-сомнолога, диджея, секретаря и консультанта по здоровому образу жизни.

Как улучшить качество жизни с помощью HUAWEI WATCH GT 2? Удобные функции смарт-часов, о которых вы даже не подозревали.

1. Мониторинг сердечных заболеваний

- В результате сотрудничества с российскими разработчиками HUAWEI WATCH GT 2 получили технологию HUAWEI TruSeen 3.5 для максимально точного измерения пульса. С помощью умных алгоритмов и высокочувствительных сенсоров смарт-часы отслеживают сердцебиение в режиме реального времени, ведут сравнительный мониторинг и помогают диагностировать мерцательную аритмию на ранней стадии, чтобы своевременно заняться профилактикой заболевания. Оговоримся, что для полноценного использования смарт-часов надо установить на смартфон приложение HUAWEI Health.

2. Команда тренеров по 15 видам спорта

- Используя данные о работе сердца, отслеживая такой важный показатель, как VO2Max (максимальное потребление кислорода) и множество других параметров, смарт-часы HUAWEI WATCH GT 2 способны выступать в роли персонального тренера по 15 видам спорта (плаванье, бег, велосипед, подъем в гору, занятия на различных тренажерах). Они не только детально с цифрами и графиками выдают аналитику по итогам каждой тренировки, но и разрабатывают индивидуальный план занятий, чтобы вы добились поставленных целей.

3. 200 идей для хорошего сна

- Умные часы HUAWEI WATCH GT 2 оснащены продвинутой функцией мониторинга сна. Технология HUAWEI TruSleep™ 2.0, анализируя изменение пульса и частоты дыхания, помогает определить различные фазы сна: быстрый, легкий и глубокий. К моменту пробуждения умные часы зафиксируют, а вы получите полный отчет о качестве ночного отдыха. При этом интеллектуальный алгоритм способен выявить шесть самых распространенных проблем, связанных с плохим сном. Это могут быть трудности с засыпанием, беспокойный сон, внезапное пробуждение, кошмары и т.д. Смарт-часы дают реально полезные советы (от освещения в спальне до режима питания и подготовки ко сну) и предлагают упражнения для быстрого расслабления. В общей сложности, в арсенале интеллектуального помощника 200 идей на тему, как хорошо выспаться.

4. 14 дней без подзарядки

- Работа в режиме ангела-хранителя по графику 24/7 предполагает большой расход энергии. А ведь часы еще обладают функцией приема телефонного звонка (в корпусе 46 мм), также их используют в качестве плеера (на HUAWEI WATCH GT 2 можно закачать до 500 треков) и т. д. Создателям смарт-часов второго поколения удалось значительно модернизировать аккумулятор. А благодаря процессору Kirin A1, разработанному Huawei специально для носимых устройств, инженерам удалось добиться высокой вычислительной мощности при низком энергопотреблении. Достаточно сказать, что модель HUAWEI WATCH GT 2 в версии 42 мм выдерживает без подзарядки до 7 дней активного использования. А старшая модель в корпусе 46 мм держит заряд до 14 дней. При этом пользователь может спокойно осуществлять каждый день:

- прием до 50 SMS-сообщений;

- прием до 6 входящих звонков;

- совершение звонков по Bluetooth и прослушивание музыки до 30 минут;

- срабатывание до 3 будильников;

- включенный мониторинг сердцебиения и качества сна;

- активирование режима тренировки на срок до 90 минут (с включенным GPS);

- включение и выключение дисплея до 200 раз.

5. Парижская эстетика

- Концепция создания HUAWEI WATCH GT 2 включала не просто разработку нового электронного устройства. Умные часы – это продолжение уникального и неповторимого «Я» своего владельца. Дизайн HUAWEI WATCH GT 2, как и многих других продуктов Huawei, разработан в собственном центре эстетики, который находится в столице мировой моды – Париже.

Помимо защитного 3D-стекла Corning Gorilla Glass, обработанного с применением технологий ювелирной огранки, премиальные версии смарт-часов HUAWEI Watch GT 2 получили коллекцию из 25 стильных циферблатов в дополнение к уже существующим. В новую линейку вошли как классические варианты, уместные на деловой встрече или официальном мероприятии, так и оригинальные решения, которые помогут отразить характер своего хозяина и его настроение в данный момент. Особая фишка – это металлический браслет, который удобно облегает и не травмирует запястье и в отличие от кожаного ремешка не деформируется и не теряет внешнего вида – он практически вечен. Старшая версия часов Elite с корпусом 46 мм получила браслет из титанового сплава в цвете «Титановый серый». Младшая модель Elegant с корпусом 42 мм идет в паре с браслетом миланского плетения в оттенке «Золотой шампань».

ЦЕНА ВОПРОСА

Рекомендованная розничная цена старшей модели с диаметром корпуса 46 мм составит 19 990 рублей. Младшая версия диаметром 42 мм будет доступна по цене от 18 990 рублей.