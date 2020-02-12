Записки киевлянки: Киев слушает русский шансон и готовится отмечать годовщину революции

Если вы не поняли, что принесла так называемая «революция Достоинства» одним, а что - другим, то вы просто циник или умственно отсталый. Многие киевляне давно смирились с тем, что ничего не добились Майданом, многие - отстранились и замкнулись, многие - замолчали, миллионы просто уехали, а многие просто уже умерли. Майдан – это своего рода украинская карма. Он вечен, неистребим и всегда возможен и это лишь вопрос времени. Но сейчас я, думаю про этих ребят из "Беркута", которые вернулись в Киев, чтоб защитить свои честь и достоинство. Ведь его попрали те, кто не имеет ничего общего с достоинством подлинным. У меня нет никаких иллюзий, никогда не было. Страна и люди за эти шесть лет стали тут совершенно другими.

Вот сосед по дому Толя, своего рода персонаж, уникум. Мы давно не виделись и, наконец, встретились во дворе . Говорит:

«Короновирус погубит путинскую Россию и никакой войны ядерной не надо будет. Ты бачишь, как они все засуетились? А на Дальнем Востоке одни украинцы живут. Куда им бежать? Россия сейчас начнет распадаться, эпидемия выкосит последних русских, и всюду зайдут китайцы. Китайцы - живучие. И все, нет твоей России. А наши все сюда приедут. А куда им податься - то? Вот так то».

И самодовольно заржал. Толю результаты революции не устраивают. Власть он безжалостно критикует за тарифы.

Неприятнее всех выглядят люди, которые были участниками Майдана, а теперь стали критиками и оппонентами сегодняшней власти, которая в точности действует по лекалам Петра Порошенко.

«Украинською, украиньською!»

На днях ехала в маршрутке, причем на моей памяти это второй водитель, который на просьбу пенсионерки, на русском языке о становить на следующей, заорал в ответ на весь салон : «Украинською, украиньською!» .Вот у меня вопрос : «А он что, просьбы не понял? Не остановил бы?» Женщина ничего не ответила на грубой окрик водителя и вышла себе. Ногу тот ей дверью не прищемил и мимо остановки (зупинки) не проехал. Ему б рулить, за дорогой смотреть. Ан, нет. Надо поиграть в государственника, этакого воспитателя непослушных русскоязычных, а значит, пособников оккупантов.

Был со мной в Таллине, очень давно в 1982 году, один случай. Мне нужно было выйти к морю. И я спрашивала местных эстонцев - как пройти быстрее. Многие горожане не отвечали или говорили, что не знают русского языка. Потом пожилой житель Таллина в хорошей и модной по тем временам, клетчатой рубашке и джинсах стал с характерным акцентом, но по-русски- объяснять, однако при этом показал мне неправильный путь, да такой, что я заблудилась и едва нашла дорогу. Правильный путь мне потом показали русские туристы из Москвы.

Но сейчас, в Киеве я почти каждый день встречаю немолодых людей, которые принципиально делают вид, что не понимают русскую речь, когда к ним обращаешься. Очень часто это такая социальная группа - зомби. Я их легко вычисляю по манере себя вести, по этой страшной загруженности, какой-то беспросветной озлобленности. В общем, они мне этого старого эстонца напоминают: или заведут не туда, или бросят в беде.

Недавно скандалистка и по совместительству писательница Ницой презентовала свои детские книжечки, где открыто призывала забыть и не учить «собачью мову». И многим мамам это понравилось. Встреча прошла в городе Луцке.

Зачем нам учить собачью мову? Мы тогда будем гавкать"- наглядно поясняла деткам писательница, а дети в ответ изображали лай.

Писательница Лариса Ницой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ну и правда, зачем? Вообще саму Ницой нервирует, что кругом в сфере обслуживания много русского языка. В больших супермаркетах персонал практически весь снова заговорил на русском. И чем дальше район от центра, тем более тот раскрепощен.. Русскоязычные дети, конечно, выучат государственный язык. Подростки вообще не скрывают, что жить тут не перспективно, и главное выбрать страну, в которую можно уехать от призыва, от войны, от нищеты.

Тикать отсюда пока не поздно

Но разве в языке дело вообще? Дело в том, что подводя итоги семилетие революции, многие и так и не поняли чего собственно достигли за эти шесть лет.

Причем населению, вконец, уставшему от чехарды во власти, непомерных платежей, инфляции, украинские депутаты все время что- то подбрасывают, как дровишки в костер. Иногда, кажется, что только они имеют патент на идиотизм. Сначала те придумывают какой-нибудь закон, потом устраивают блокирование трибуны, после начинают бить друг другу морды, потом все-таки принимают закон, а народ в это время на все смотрит и понимает, что надо тикать отсюда, пока не поздно.

Покупала квашеную капусту у пожилой тетки лет семидесяти. Разговорились за жизнь. Та пожаловалась, что всю жизнь проработала операционной медсестрой, в хирургии и заработала пенсию 2, 5тыс гривен. Теперь вот, квасит капусту, чтоб оплатить квартиру. Женщина – вдова. Ненависти у нее к власти нет, но есть затаенная, глубокая обида на жизнь. Да, если б знала, что так будет -то я, бы не работала в медицине, не стояла бы на ногах в ночные смены и не дышала бы наркозом, а капусту бы квасила . Да, кто ж знал, что с нами так... Кто знал? Но вот землю украинскую землю, которую тут все- таки намерены продать, женщине жалко очень:

- Как же землю то нашу продать? Это ж грех большой, - говорила простая пенсионерка.

Так получилось, что у миллионов украинцев , не принявших Майдан 2014- ом сейчас нет своего государства - защитника, а для многих это государство стало откровенно враждебным. Оно враждебно к старикам, лишенным как медицинской так и социальной помощи, враждебно к тем, кто родился в СССР и не хочет предавать свою общую родину, враждебно к молодым, которые бегут отсюда куда глаза глядят, людям, говорящим на русском языке и считающий тот своим родным языком. Вот поэтому и рейтинг президента Зеленского стремительно падает, что к слову, здесь тщательно пытаются скрыть.

Да и вообще само президентство Зеленского очень напоминает беременность легкомысленной барышни "по залету».

Именно так и выглядят его отношения со страной, где 73 процента друг с другом игрались, но вот пронесло: аборт оказалось делать поздно, пришлось рожать, только вот теперь с ребенком этим что- то делать нужно. Может лечить?

А пока небольшая пиццерия в АТБ, накануне Дня Святого Валентина на полную мощь слушает русский шансон: «А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, на том, пруду», а жизнь киевлян продолжается, независимо от того, кто тут президент, который к слову пообещал, что на каждого новорожденного государство станет давать по 50 тысяч гривен, при этом пенсионеров опять попросили потерпеть. А им не привыкать.