Москва обошлась без денег со стороны

Общая сумма финподдержки из центра - около 922 млрд руб. В 2018 году было более 1 трлн рублей. Таковы данные Минфина.

Определенные суммы из центра получают даже богатые регионы. Но не на поддержку штанов, а на конкретные цели, например, в рамках нацпроектов.

Проблема, когда без дотаций регион жить в принципе не может, это основная часть его доходов (см. таблицу). И тут эксперты напоминают про старую проблему: большая часть налогов у нас федеральные и поступают в центр. Регионы в свои бюджеты собирают транспортный налог и налог на имущество организаций. А где нет богатых компаний, откуда взяться доходам?

Интересен в этом плане опыт Калужской области. Там удалось создать новые конкурентоспособные производства. Один только автокластер насчитывает более 20 предприятий. Оттуда и налоги, и возможность находить собственные средства на починку дорог.