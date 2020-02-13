2020-02-12T22:48:05+03:00
Экономика

Москва обошлась без денег со стороны

Лишь два региона страны не получали федеральные дотации в 2019 году - Москва и Калужская область
Елена ОДИНЦОВА
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Москва. Вид на международный деловой центр `Москва-Сити`.Москва. Вид на международный деловой центр `Москва-Сити`.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Общая сумма финподдержки из центра - около 922 млрд руб. В 2018 году было более 1 трлн рублей. Таковы данные Минфина.

Определенные суммы из центра получают даже богатые регионы. Но не на поддержку штанов, а на конкретные цели, например, в рамках нацпроектов.

Проблема, когда без дотаций регион жить в принципе не может, это основная часть его доходов (см. таблицу). И тут эксперты напоминают про старую проблему: большая часть налогов у нас федеральные и поступают в центр. Регионы в свои бюджеты собирают транспортный налог и налог на имущество организаций. А где нет богатых компаний, откуда взяться доходам?

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Интересен в этом плане опыт Калужской области. Там удалось создать новые конкурентоспособные производства. Один только автокластер насчитывает более 20 предприятий. Оттуда и налоги, и возможность находить собственные средства на починку дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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