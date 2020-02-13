2020-02-13T14:12:26+03:00
В мире

Филиппины выгоняют американских военных

А Трамп рад сэкономить
Ася ХОВАНСКАЯ
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Президент Филиппин Родриго Дутерте исполнил свою угрозу - разорвал военный договор с США в ответ на отказ в визе филиппинскому сенатору.Президент Филиппин Родриго Дутерте исполнил свою угрозу - разорвал военный договор с США в ответ на отказ в визе филиппинскому сенатору.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Филиппин Родриго Дутерте исполнил свою угрозу - разорвал военный договор с США в ответ на отказ в визе филиппинскому сенатору. Соглашение действует с 1999 года и прописывает юридический порядок пребывания американских военных на архипелаге.

-Заместитель главы миссии в посольстве США получил уведомление о прекращении действия соглашения об иностранных вооруженных силах. Исходя из дипломатической вежливости, дальнейших заявлений касательно этого не требующего пояснения шага не будет, - объявил в Твиттере министр иностранных дел Филиппин Тедди Локсин.

В ответ Дональд Трамп попытался заверить, что не против потерять свою военную базу в Тихоокеанском регионе.

-Я не возражаю против этого. Мы помогали Филиппинам бороться с «Исламским государством» (запрещено в РФ. - Ред.), у меня хорошие отношения с их президентом Дутерте. Я действительно не против, если они это сделают. Мы сэкономим кучу денег, - пояснил журналистам президент США.

Бывший бизнесмен, может, и лукавит, но явно не в последней фразе.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им. Рузвельта в МГУ:

«Особой стратегической ценности у базы нет»

-Трамп сознательно экономит деньги. И потеря базы не идет вразрез с его концепцией по ограничению американского военного присутствия на Ближнем Востоке, выводу войск из Сирии. Надо помнить, что история отношений Филиппин и США не очень простая. Под видом помощи против испанского владычества Штаты впоследствии фактически сами использовали архипелаг как свою колонию. У американцев есть Гуам, Гавайи, так что особой стратегической ценности Филиппины для них не представляют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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