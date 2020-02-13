Экспертный центр ПОРА и социальная сеть «Одноклассники» организуют конкурс “Расскажи России об Арктике”. Каждый совершеннолетний житель Арктики может рассказать о себе и своем родном городе или поселке в прямом эфире. Победители получат 50 тысяч рублей на съемки фильма о своем регионе.

Видео об арктических городах и поселках по задумке организаторов популяризируют культурные и исторические места макрорегиона, ознакомят с достопримечательностями, традициями коренных малочисленных народов Севера, расскажут о жизни в малых северных городах и безусловно дадут импульс развитию арктических регионов.

Фото: пресс-служба ПОРА

Прямые эфиры посмотрят сотни тысяч человек в России и СНГ. Благодаря информационной поддержке Одноклассников, аудитория прямых эфиров ПОРА в прошлом году превысила 8 миллионов человек.

Конкурс будет разделен на четыре этапа. Первый этап: необходимо до 17 февраля зарегистрироваться для участия в конкурсе на сайте ok.porarctic.ru. Подтверждение регистрации придет на электронную почту - нужно скачать приложение ОК!Live на свой планшет или смартфон.

Фото: пресс-служба ПОРА

Второй этап: с 17 февраля по 9 марта необходимо выйти в прямой эфир на платформе и рассказать о своем городе или поселке все самое интересное. В начале своего видео необходимо сказать, что вы участвуете в конкурсе от Проектного офиса развития Арктики и социальной сети «Одноклассники» и озвучить слоган конкурса - «ПОРА в Арктику!». Под видео необходимо указать хештеги #выходныеOKlive #пораварктику, чтобы трансляцию увидели.

Фото: пресс-служба ПОРА

Это может быть видео-экскурсия по знаковым местам, рассказ про достопримечательности или про неизвестные, но интересные места города. ПОРА и Одноклассники отберут ТОП десять видео, которые перейдут в третий этап.

Фото: пресс-служба ПОРА

Третий этап: с 10 марта по 22 марта в группе «ПОРА в Арктику» в Одноклассниках пройдет голосование за лучшее видео. В течение двух недель зрители будут оценивать их и голосовать за лучших. Участники, замеченные в накручивании голосов, будут дисквалифицированы.

Четвертый этап: 23 марта пройдет прямой эфир из офиса ПОРА, где будут подведены итоги конкурса и представлена тройка победителей.

Авторы трех лучших трансляций получат по 50 тысяч рублей для съемок видео о родном крае.

Больше информации о конкурсе и форма для регистрации есть на сайте организаторов www.ok.porarctic.ru.