Олег Кашин: Пора восстановить не СССР, а русскую монархию - с демократией

Программу журналистов Олега Кашина и Романа Голованова слушайте с понедельника по пятницу в 21-00 по Москве на Радио «Комсомольская правда». А самые яркие фрагменты разговора читайте на сайте kp.ru.

ЗАБЕРЕМ СВОИ ЗЕМЛИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Голованов:

- А идея восстановления Советского Союза существует или нет? Для вас Украина, Белоруссия, Россия - это единое что-то такое, монолитное?

Кашин:

- Роман, вначале оговорюсь, что я не считаю беловежские границы незыблемыми и святыми и, я думаю, что с годами они неизбежно будут как-то корректироваться. Надеюсь, что в пользу России. И тот восток Украины, который мы привыкли считать своим родным. И какие-то другие места. Я думаю, и до этого тоже еще дойдет.

Но я так же считаю, что восстановить уж Советский-то Союз, - разумеется, не в прежних границах, потому что там Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Азербайджан - это уже навсегда потеряно и, наверное, слава богу. Но восстановить СССР как какое-то паритетное объединение этих самых узбеков и украинцев с Россией, - нет уж, спасибо. Мы уже пожили под началом грузинских руководителей Союза, под началом украинских. И все-таки нам надо мечтать о русской России, о национальном государстве, которое будет прежде всего заботиться и бороться за интересы русских, живущих здесь и сейчас, а не за какие-то геополитические далеко идущие цели. Я Путина процитирую с удовольствием, когда он говорил еще на заре своей карьеры: «Тот, кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца, а тот, кто хочет его восстановить, не имеет ума». Прошло 20 лет, наверное, и эта формула уже должна быть выбита в граните и - сколько можно об этом говорить? Ну, какой Советский Союз? Вы, что, хотите, чтобы наша с вами страна снова стала бесправной провинцией какой-то большой наднациональной империи? Я думаю, никто не захочет.

Мы - Россия. Мы должны быть Россией и только Россией. Давайте лучше обсуждать, нужна ли нам монархия? Я вот, например, думаю, что нужна. И, я думаю, шансы даже есть. Я знаю, что сейчас, находясь телесно в монархической стране Великобритании, я вижу, что это, по крайней мере, не худшая форма государственного правления.

ПАСПОРТ ПОДДАННОГО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Голованов:

- Это ваши предложения поправок в Конституцию или нет?

Кашин:

- В том числе, да. Я думаю, если нас слушают, пусть впишут. Монархию, жалко, что не обсуждают. Тоже давний же разговор, что, может, найти какого-то иностранного принца, который бы согласился стать православным, выучит русский язык и станет отцом нашему народу. Мы живем без нормальной власти уже больше 100 лет. Вот говорят, что революция была. А мне больше нравится теория, что она есть. Что вот как она началась в феврале 1917 года, так и не закончилась. И вот даже нынешняя Российская Федерация - это такая промежуточная форма между Российской империей и чем-то, что будет дальше. Вот как раз то, что будет дальше, этого я жду.

Журналист Олег Кашин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Голованов:

- Давайте вместе с вами пофантазируем, какой монархия могла бы быть в нашей стране.

Кашин:

- Ну, Роман, вот стихи мы вспоминали. «Я за войну, за интервенцию, я за царя, хоть мертвеца. Российскую интеллигенцию я презираю до конца. Мир управляется богами. Не вшивым пролетариатом. Сверкнет над русскими снегами богами расщепленный атом». На самом деле это тоже вот такая история про поэта Георгия Иванова, про его эту мечту, чтобы какая-то сила разбомбила атомной бомбой большевиков. Большевики были безбожны - это первично, я считаю. Большевики были направлены на уничтожение русского духа, русской традиции. Этого большевизма сейчас нет.

И надо думать, надо фантазировать, надо избавляться от исторических комплексов. Что, если там у нас написано в Конституции, что Госдума и Совфед - значит, навсегда. Нет никакого навсегда. Все можно менять, обо всем можно фантазировать, обо всем можно мечтать. Главное - сформулировать мечту. Вот как раз Навальный говорит «прекрасная Россия будущего», но что это такое, он сам никогда никому не объяснит. Потому что на это и расчет - что каждый свою частную мечту в это вложит и будет думать, что Навальный защищает именно его. А это такая манипуляция, это обман. А если мы скажем - да, мы за монархию, то, я думаю, за нами какие-то люди пойдут. А потом за нами окажется вся Россия буквально.

КРУГОМ ТРУСОСТЬ, ИЗМЕНА И ДЕКОММУНИЗАЦИЯ

Голованов:

- Это придется нам декоммунизировать всю страну, да?

Кашин:

- Ой, я с огромным удовольствием этим займусь. Вот прямо не сходя с этого стула готов ее декоммунизировать полностью. Потому что в самом деле мы это обсуждали с вами, это наследие советское, вот буквально наказали носить на себе мертвеца всю жизнь… Пора его сбросить наконец-то, пора его в данном случае вытащить из Мавзолея, наверное. И пора, да, относиться к тому, что происходило с 1917 по 1991 год так, как оно того заслуживает. То есть, как к какой-то внешней силе, на время захватившей Россию, а потом демоны, собственно, самоуничтожились.

Голованов:

- Ну, я так понял, это и есть первый шаг к тому, чтобы восстанавливать монархию в нашей стране. Вот хочется закончить такими замечательными словами. «Глубокая вера в Господа, единодушное желание истинно русских людей сломить и изгнать врага из пределов России дает мне твердую уверенность спокойно взирать на будущее». Это цитата Николая Второго. Но, увы, увы, увы, прямо рядом с этой цитатой стоит: «Кругом измена, и трусость, и обман».