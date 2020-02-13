2020-02-13T17:36:02+03:00
Умные вещи

Дэниэл Рэдклифф даст интервью проекту #VKLive и ответит на вопросы пользователей

Он представит фильм "Пушки Акимбо", который выйдет на экраны 27 февраля
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Рэдклифф представит фильм "Пушки Акимбо", который выйдет на экраны 27 февраля.Рэдклифф представит фильм "Пушки Акимбо", который выйдет на экраны 27 февраля.
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Дэниэл Рэдклифф, исполнитель главной роли в фильме «Пушки Акимбо», даст эксклюзивное интервью в рамках проекта #VKLive. Ведущий эфира пообщается с актёром о съёмках в картине, а также о том, как он выбирает роли, почему любит посещать Россию и как относится к мемам со своим участием.

Свои вопросы могут задать и пользователи ВКонтакте. Для этого достаточно написать их до 15:00 14 февраля в комментариях к записи с анонсом. Медиапроекты также могут прислать вопросы от своих редакций пресс-службе VK — три самых интересных попадут в интервью.

Посмотреть эфир можно будет 21 февраля в 21:00 по московскому времени в официальном сообществе «Каскад фильм».

Ссылка на трансляцию

Премьера фильма «Пушки Акимбо» в России состоится 27 февраля. Это комедийный боевик о жизни разработчика видеоигр, втянутого в кровавый квест с похищением его девушки. Название картины в российском прокате выбрали пользователи ВКонтакте — любой желающий мог проголосовать за понравившийся вариант в официальном сообществе компании-прокатчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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