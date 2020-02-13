Геннадий Зюганов - навстречу Дню Святого Валентина: Почему даже стойкие коммунисты изменяют женам? Нет Большой Любви...

- Геннадий Андреевич, очень, очень партийный вопрос! Сегодня многие уже готовятся ко Дню Влюбленных - Дню Святого Валентина. И вот тебе раз: по статистике в России практически каждый второй любовный союз, оформленный брачным документом, распадается. Как же так, товарищ Генеральный секретарь?

- Понимаете, главный смысл жизни человека на Земле – это любовь, надежда и вера. А в последнее время нам стараются максимально изменить этот код. Система воспитания, образования, навязанная Соросом, стоит на трех рефлексах: удовольствие, насыщение, страх. Им нужен потребитель, жадный и черствый, он должен страдать жаждой обогащения – владения материальными благами. Что должно приносить удовольствие.

Такой человек предсказуем и управляем. Все это лишает его души, смысла жизни.

Отсюда и растет число разводов, число самоубийств, насилия и много остального - негативного.

- Так ведь эти рефлексы присущи нам всем от рождения? Не так ли?

- Давно доказали, что дети рождаются гениями. Но система воспитания, обучения, образования приводит к тому, что к 20 годам они не только остаются неучами, но даже теряют душу.

Недавно около 300 человек в одном известном вузе, на элитном отделении, писали диктант. Почти 80% сделали в среднем 24 ошибки на страницу. Малограмотные, бездуховные растут... Униженные. Это результат разрушения системы воспитания и обучения в постсоветское время.

- Что, это и на любовь влияет, что ли?

- Если такие люди приходят на производство или в семью, они - эгоисты. Они не в состоянии дружно и эффективно работать, заботиться о детях. Поэтому не зря мы, коммунисты, всегда протестовали против этой системы обучения, настаивали на доступности образования для всех, на бесплатности его, на государственной помощи и даже - на содержании талантливых людей.

Мы давно уже говорили, например, о необходимости бесплатного питания для школьников. Вот сейчас пошли навстречу начальной школе. А что после четвертого класса?

- Ну, не из-за этого же семьи распадаются?

- И из-за этого – тоже. Когда у человека нет работы и он не может нормально кормить детей – кто-то и не выдерживает подобного испытания. А у нас каждый второй закончил ВУЗ с красным дипломом и не получил работу по специальности. Эта неудовлетворенность накапливается, потом выливается и в семейной жизни.

В результате мы продолжаем вымирать...

Я не зря, выступая тут на днях, сказал, что с 1991-го только русских исчезло с тела России 20 миллионов человек. А это, понимаешь, происходит оттого, что нет уверенности в завтрашнем дне, нет надежды, веры, нет идеала, семья не держится.

- Вы однажды меня с женой встретили в Большом театре, кажется. И жене сказали: «Гамова - на партбюро. Пропесочим!» Это шутка была?

- Нет, я сказал твоей жене, что если Гамов будет ее обижать, у нас по вторникам политбюро. Так что, один звонок - и Гамова призовут к порядку!

- Хорошо было женам раньше: муж изменил – на партбюро его! Подругу завел – на партбюро! Вот эта же мера работала, да? А сейчас и стойкие коммунисты изменяют женам...

- Там, где нет высокой ответственности, в том числе и партийной - не может быть и Большой Любви! А в СССР была привита ответственность перед детьми, перед стариками, перед страной, перед семьей. Воспитывали с детства это чувство.

А сейчас решили заменить все «цифровизацией». А человек – это духовное существо. Запомните.

- А вы по-прежнему верите в Большую Любовь?

- Да, я считаю, Вера, Надежда, Любовь, мать их мудрая Софья - это четыре опоры, на которых держится душа человека, судьба, да и будущее всей планеты.

- Вы можете радиослушателей «Комсомольской правды» с днем Святого Валентина поздравить.

- Нет, я не хочу с этим днем вас поздравлять. Сегодня день восстановления компартии России. 13-14 февраля в эти дни, в 1993-м, мы возродили КПРФ.

- Тогда у меня лозунг: «Да здравствует Коммунистическая партия Российской Федерации и - Большая Любовь! Ура, товарищи!»

- Хороший лозунг. Давай, удачи!