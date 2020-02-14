2020-02-13T19:27:15+03:00
Общество

Специалисты Яндекса научили школьников программировать голосовую помощницу Алису

В школах страны прошла всероссийская акция "Урок цифры"
Ксения КОНЮХОВА
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Фото: Пресс-служба образовательных проектов Яндекса.Фото: Пресс-служба образовательных проектов Яндекса.
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В российских школах прошел очередной Урок цифры – это образовательный проект, организованный АНО «Цифровая экономика», в рамках которого ведущие IT-компании страны рассказывают школьникам о самых интересных технологиях и обучают навыкам работы с "цифрой". Например, в столичной школе №1514 специалисты Яндекса рассказали ученикам о голосовых помощниках и как самому настроить алгоритмы голосовой помощницы Алисы.

- Для ребят, которые сейчас учатся в школе, сервисы на основе искусственного интеллекта - это повседневное явление, - рассказала генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. - Нам хочется, чтобы они не только умели ими пользоваться, но и понимали, как они устроены изнутри.

Фото: Пресс-служба образовательных проектов Яндекса.

Фото: Пресс-служба образовательных проектов Яндекса.

Все полученные знания ребята закрепили на практике, попробовав самостоятельно спроектировать всю цепочку действий - от команды, которую получает Алиса, до выдачи результата.

- Тема персональных помощников в моем понимании очень революционная, - уверен министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. - В скором времени эта технология может полностью изменить интерфейс взаимодействия человека с компьютером. Более того, мы уже начали встраивать голосовой помощник в сервисы Госуслуг, чтобы человек мог оформлять запрос и получать информацию в режиме диалога.

Фото: Пресс-служба образовательных проектов Яндекса.

Фото: Пресс-служба образовательных проектов Яндекса.

Несмотря на кажущуюся сложность, программа Уроков цифры не требует от участников серьезных познаний в математике или информатике. Свои уроки разработаны даже для начальных классов, где дети знакомятся с основами программирования и алгоритмики. Всё это – основы цифровой грамотности, без которой сегодня никак:

- Сегодня смартфон часто становится первой игрушкой ребёнка. Дети осваивают технологии раньше и лучше, чем взрослые, - говорит замминистра просвещения Виктор Басюк. – В нашем понимании, IT это не только математика и информатика, сейчас ни один предмет нельзя рассматривать в отрыве от технологий. Поэтому такие уроки дают не только актуальные навыки, но и представление о современном рынке труда, что помогает определиться с будущей профессией.

Фото: Пресс-служба образовательных проектов Яндекса.

Фото: Пресс-служба образовательных проектов Яндекса.

В прошлом году Урок цифры охватил почти половину российских школьников. С тех пор дети, учителя и родители школьников обращались к материалам этих занятий почти 14 миллионов раз! В этом году ожидается ещё больший интерес, и, поскольку из-за карантина в ряде школ уроки пришлось отменить, акцию продлили до 23 февраля.

Фото: Пресс-служба образовательных проектов Яндекса.

Фото: Пресс-служба образовательных проектов Яндекса.

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