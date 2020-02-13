2020-02-13T19:55:14+03:00
Общество

РУСАЛ направит 500 млн рублей на благоустройство общественных пространств в 7 регионах России

Все проекты направлены на то, чтобы сделать жизнь россиян комфортнее и лучше
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-служба РусалаФото: пресс-служба Русала
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В ноябре прошлого года компания РУСАЛ объявила о начале ежегодного конкурса “Территория РУСАЛа”. Было подано множество заявок из более 11 регионов России, проголосовать за которые могли 19,4 тысяч горожан. Цель конкурса была поддержать лучшие проекты развития общественных пространств и объектов социально-культурной сферы.

Выбор победителей «Территория РУСАЛа» проходил в несколько этапов. С помощью открытого онлайн-голосования можно ознакомиться со списком из 26 проектов, претендовавших на победу и выбрать лучший. Экспертиза проектов проводилась с участием представителей компании и независимых экспертов в сфере территориального развития и комфортной городской среды. Итоговый рейтинг проектов составлялся с учетом онлайн-голосования жителей и оценок Экспертного совета.

13 февраля 2020 года были названы победители грантов. Ими стали 11 проектов в 7 регионах России, общая стоимость строительства и благоустройства которых составит 660 млн рублей.

Так, благодаря поддержке РУСАЛа в скором времени будут благоустроены три парка, в которых планируется разбить игровые, спортивные площадки для массовых мероприятий и отдыха. Это Центральный городской парк в Тайшете, парк Победы в Ачинске и новый парк «Мечта» в поселке Таежном Красноярского края. Новый детский парк появится и в Шелехове.

В планах и благоустройство центра города Саяногорска, здесь «переформатируют» культурное пространства трёх площадей. Проекты по созданию пешеходно-парковых зон, пространств для активного отдыха и культурных мероприятий будут реализованы в Кандалакше, Братске, Каменске-Уральском и поселке Черемухово Североуральского городского округа. В Волгограде реконструируют стадион «Трактор», об этом многие годы просили местные жители, а в Краснотурьинске планируется обустройство набережной, лодочной станции и пляжной зоны вдоль берега реки Турья.

Как отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин, грантовый конкурс, приуроченный к 10-летию социальной программы «Территория РУСАЛа», стал самым масштабным за всю историю её существования. Это нашло отражение как в рекордном общем бюджете конкурса, так в значимости проектных заявок.

«В ближайшее время предстоит детальная проработка концепций общественных пространств архитекторами и другие проектные работы, а практическое воплощение и работы по благоустройству запланированы на 2021-2022 годы. Важно, что эти проекты были выбраны самими жителями, а значит наша поддержка поможет воплотить наиболее полезные и нужные горожанам идеи», – подытожил глава компании.

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