Надежное покрытие: во что одет асфальт?

Одно из готовых решений проблемы долговечности, качества и безопасности дорог – применение модификаторов асфальтобетона. И похоже, популярность специальных добавок растет. Так, «Новые технологии строительства» (НТС), портфельная компания Роснано, в 2019 году в два раза увеличила отгрузку своей продукции, что позволило повысить качество более 2,2 млн. кв. метров дорожного покрытия.

АСФАЛЬТ БЮДЖЕТ БЕРЕЖЕТ

Компания «Новые технологии строительства» специализируется на выпуске инновационных модификаторов асфальтобетонных смесей. Эксперты отмечают, что модификатор решает проблему долговечности и безопасности автодорог. Так асфальт с добавлением модификатора «Эладорм» до 5 раз устойчивее к образованию колеи по сравнению с асфальтом на основе немодифицированного битума. Дорожные покрытия с применением «присадки» относится к материалам повышенной долговечности, устойчивы к образованию колеи и трещин, обладают повышенной водостойкостью и высокой ударопрочностью в мороз. Больше того, асфальтобетонное покрытие с модификатором становится более устойчивыми к экстремально низким температурам - а это именно то, чего часто не хватает отечественным дорогам!

Качественное дорожное покрытие позволяет экономить, в том числе бюджетные деньги муниципалитетов и регионов на эксплуатацию и ремонты дорог, фонды которых всегда испытывают дефицит. Модификатор «Эладорм» увеличивает интервалы между ремонтами на 30-40% и повышают качество дорожного покрытия в 4 раза. Его использование позволяет сэкономить 500-750 тыс. руб. в год на содержание погонного метра дороги.

Укладка асфальта с наномодификатором на ЦКАД. Фото: Компания «НТС»

По словам производителя, композиционный материал универсален и подходит для асфальтобетонов всех типов в верхних и нижних слоях дорожной «одежды» в любых климатических поясах. Модификаторы линейки «Эладорм» вытесняют традиционное полимерно-битумное вяжущее за счет технологических преимуществ - продукция НТС не требует модернизации асфальтобетонных заводов и дополнительного оборудования, может доставляться на любые расстояния и приспособлена для длительного хранения на складе.

Для производства модификатора перерабатывают уже использованные покрышки. «Эладорм» производится на основе резинового порошка, полученного из резиновой крошки изношенных шин методом высокотемпературного измельчения.

ДОПУЩЕН К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ

Добавка от НТС прошла испытания для использования на федеральных трассах. По решению «Росавтодора», применение «Эладорма» можно включать в проекты их строительства и реконструкции. В 2019 году модификаторы компании НТС уже активно применялись на знаковых для страны дорожных проектах: строительство центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье, реконструкция трассы М-4 «Дон» (более 310 000 кв. метров) и в Белгородской области, лидере нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (более 650 000 кв. метров).

Конечно, добавку использовали не на всей многокиломитровой площади дорожного полотна. Проектировщики дорог определяют самые нагруженные участки, подверженные образованию колеи и другим возможным повреждениям, где уместно применение модификатора.

Укладка асфальта с наномодификатором на трассе М-4 дон. Фото: Компания «НТС»

В ПОМОЩЬ НАЦПРОЕКТУ

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2024 года, перед правительством и регионами стоят амбициозные цели по улучшению качества дорог . Так, в 80% проектов строительства дорог должны применяться наилучшие и доступные технологии и материалы. Число мест концентрации ДТП должно упасть в два раза, а регулярные происшествия на одном и том же участке часто вызваны плохим качеством дорожного полотна, испорченного ямами или колеёй. Наконец, самое сложное - привести более 50% региональных автодорог в нормативное состояние.

Еще одним стимулом применять дорожные модификаторы стали нормативные изменения. В 2016-2019 годах в дорожной отрасли ужесточились требования к асфальтобетонам и методам их испытаний. Регионы, которые первыми перешли на новые требования, уже заинтересовались продукцией НТС. Так в 2019 году лабораторные испытания и пробные укладки модификаторов успешно провели в Тульской, Самарской, Калининградской, Курской, Курганской, Иркутской областях, республиках Башкортостан и Дагестан. С вводом новых стандартов доля модифицированных асфальтобетонов с каждым годом будет расти.