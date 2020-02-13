2020-02-13T19:48:15+03:00
Политика

Путин отправил мэра Обнинска руководить Калужской областью

Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФПрезидент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Изменить размер текста:

Идея повышать мэров крупных городов до руководителей целых регионов зарекомендовала себя еще в прошлом году. В 2020 году Владимир Путин вновь использовал ее, отправив руководить Калужской областью главу Обнинска Владислава Шапшу.

В четверг вечером президент принял отставку по собственному многолетнего калужского губернатора Анатолия Артамонова и встретился с Шапшу, предложив ему новую должность. Для экс-мэра это серьезный вызов - именно при Артамонове Калуга стала одним из лидеров российской провинции на зависть всем соседям, мечтающим повторить "калужское чудо".

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Шапшу родился в Обнинске, служил на Северном флоте, всю гражданскую карьеру сделал в родном городе.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Шапша Владислав Валерьевич родился 20 сентября 1972 года в Обнинске Калужской области.

Окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности «Прикладная математика». Проходил службу Североморске, офицер запаса. В 2003 году с отличием закончил университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». С 1997 по 2002 годы работал в Обнинском городском центре занятости. С 2002 по 2004 год – консультант заместителя губернатора Калужской области. С 2004 по 2006 годы исполнительный директором калужской областной газеты «Знамя».

Владислав Шапша возглавил Калужскую область. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владислав Шапша возглавил Калужскую область.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С 2006 года - управделами, затем - замглавы администрации Обнинска. С сентября 2015 года главы администрации города.

Женат, воспитывает сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более половины граждан США сомневаются в честности выборов в стране
"Я не хожу к людям, которых не уважаю": Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак
Россиян не планируют эвакуировать с судна, где распространяется коронавирус
"Будет побит рекорд 70-летней давности": Синоптики вновь пообещали россиянам аномальное тепло
"Я не умею за себя молиться": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковь
Мария Захарова рассказала о запланированной год назад отмене виз с Грузией
"Америка разделилась на две части": Захарова заявила об "апокалиптичности" выборов в США
"Украина разваливается": Захарова прокомментировала перемены в украинской внутренней политике
Путин назначил врио губернатора Калужской области Владислава Шапшу
США подтвердили 15 случай заражения коронавирусом
Оргкомитет: Коронавиурс не повлияет на проведение Олимпиады-2020 в Токио
Госдеп: США ввели санкции против трех российских организаций
"Пока я президент": Путин пообещал сохранить в России понятия "мама" и "папа"
"Нужно подумать": Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировой
Госдума рассмотрит продление срока внесения поправок в Конституцию
Путин: День голосования за поправки в Конституцию должен быть выходным
При внесении поправок в Конституцию придётся изменить около 50 законов
"Это серьезный вызов": Путин заявил о поступлении 500 проектов поправок в Конституцию
Россияне в День святого Валентина поведут любимых в ресторан, но не станут дарить секс-игрушки
Суд оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей за отказ перенести данные пользователей в РФ
Центробанк хочет дать солдатам-срочникам право на кредитные каникулы на время службы
Правительство выделило 22 млн рублей на приобретение лекарств детям
Первый замглавы ФТС оценил, как отразится коронавирус на торговле России с Китаем
Ученые: короновирус может жить на предметах до девяти дней
"Газпром" приостановил переговоры с Китаем по газу из-за коронавируса
Правительство одобрило законопроект о покупке акций "Сбербанка" у ЦБ
Песков: Путин восхищался подвигами разведчика Алексея Ботяна