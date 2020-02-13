Путин отправил мэра Обнинска руководить Калужской областью

Идея повышать мэров крупных городов до руководителей целых регионов зарекомендовала себя еще в прошлом году. В 2020 году Владимир Путин вновь использовал ее, отправив руководить Калужской областью главу Обнинска Владислава Шапшу.

В четверг вечером президент принял отставку по собственному многолетнего калужского губернатора Анатолия Артамонова и встретился с Шапшу, предложив ему новую должность. Для экс-мэра это серьезный вызов - именно при Артамонове Калуга стала одним из лидеров российской провинции на зависть всем соседям, мечтающим повторить "калужское чудо".

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Шапшу родился в Обнинске, служил на Северном флоте, всю гражданскую карьеру сделал в родном городе.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Шапша Владислав Валерьевич родился 20 сентября 1972 года в Обнинске Калужской области.

Окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности «Прикладная математика». Проходил службу Североморске, офицер запаса. В 2003 году с отличием закончил университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». С 1997 по 2002 годы работал в Обнинском городском центре занятости. С 2002 по 2004 год – консультант заместителя губернатора Калужской области. С 2004 по 2006 годы исполнительный директором калужской областной газеты «Знамя».

Владислав Шапша возглавил Калужскую область.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С 2006 года - управделами, затем - замглавы администрации Обнинска. С сентября 2015 года главы администрации города.

Женат, воспитывает сына.