Анекдоты: Специфика политики кнута и пряника в нашей стране в том, что пряник засохший и им тоже бьют

А можно нанять адвоката, чтобы он защитил мой диплом?

* * *

Как завязать морской узел?

1. Сворачиваешь аккуратненько наушники.

2. Кладешь в карман.

3. Достаешь - морской узел готов!

* * *

- Кушайте картошечку, своя.

- Но у вас же нет огорода.

- Мы купили место на кладбище, а пока не понадобилось, картошку сажаем, чтобы зря не простаивало.

* * *

Если вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я просто наклонился за битой!

* * *

Депутат перед очередными выборами приехал в отдаленную деревушку в своем округе и спросил жителей, что он может сделать для них.

- У нас две большие просьбы. Во-первых, в деревне есть больница, но нет врача.

Депутат достал мобильный телефон, некоторое время говорил, а затем сказал:

- Так, с этим я разобрался. Доктор прибудет сюда завтра. А вторая просьба?

- Да у нас тут в деревне уже десять лет обещают сделать мобильную связь…

* * *

Фразу «Ну не начина-а-ай…» муж обычно произносит тогда, кого жена уже успела все сказать.

* * *

- Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.

- Это лицо.

* * *

Узнала, что организм полностью обновляется каждые семь лет. Ну и где мои новые мозги?

* * *

- Слушай, Серега, а мне сестра говорит, что меня могут посадить за долги по кредитам...

- Да никто тебя не посадит.

- Хоть ты меня обнадежил!

- Просто убьют, и все.