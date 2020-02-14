Анекдоты: Специфика политики кнута и пряника в нашей стране в том, что пряник засохший и им тоже бьют
А можно нанять адвоката, чтобы он защитил мой диплом?
* * *
Как завязать морской узел?
1. Сворачиваешь аккуратненько наушники.
2. Кладешь в карман.
3. Достаешь - морской узел готов!
* * *
- Кушайте картошечку, своя.
- Но у вас же нет огорода.
- Мы купили место на кладбище, а пока не понадобилось, картошку сажаем, чтобы зря не простаивало.
* * *
Если вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я просто наклонился за битой!
* * *
Депутат перед очередными выборами приехал в отдаленную деревушку в своем округе и спросил жителей, что он может сделать для них.
- У нас две большие просьбы. Во-первых, в деревне есть больница, но нет врача.
Депутат достал мобильный телефон, некоторое время говорил, а затем сказал:
- Так, с этим я разобрался. Доктор прибудет сюда завтра. А вторая просьба?
- Да у нас тут в деревне уже десять лет обещают сделать мобильную связь…
* * *
Фразу «Ну не начина-а-ай…» муж обычно произносит тогда, кого жена уже успела все сказать.
* * *
- Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.
- Это лицо.
* * *
Узнала, что организм полностью обновляется каждые семь лет. Ну и где мои новые мозги?
* * *
- Слушай, Серега, а мне сестра говорит, что меня могут посадить за долги по кредитам...
- Да никто тебя не посадит.
- Хоть ты меня обнадежил!
- Просто убьют, и все.
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