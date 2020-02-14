Ускользающая полнота: Певица Адель сбросила 44 килограмма

ПЕТЬ ЗАПРЕТИЛИ ВРАЧИ?

Последние четыре года певица перестала выпускать музыку. В Инстаграме Адель призналась, что запретили врачи - мол, серьезные проблемы с голосовыми связками. То ли исчерпала внутренние резервы откровенности, то ли поняла, что всего уже добилась: 15 премий «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус» за песню Skyfall из одноименного фильма про Джеймса Бонда, и все это помимо более чем сотни миллионов копий проданных альбомов. Чего еще надо?

Конечно, любви.

«ХУДАЯ, КАК ЗАПЯТАЯ»

За последние пять лет певица, кажется, достигла цели - она сбросила несколько десятков килограммов, наверняка научилась любить себя и открылась для новых отношений, которые потихоньку наклевываются.

Экстремально преображенной 31-летняя Адель появилась на закрытой вечеринке после вручения «Оскара». Ее фото выложила польская телеведущая Кинга Русин: «Честно говоря, я ее сначала не узнала. Она такая худенькая, как запятая!»

Образ точный - Адель на фото совершенно не узнать. В чем же секрет. Может, влюбилась?

В начале января папарацци застукали британку в компании Гарри Стайлса, солиста группы One Direction. Пара отдыхала на острове Ангилья на Карибах. А ведь после развода певицы с мужем Саймоном Конекки прошло всего полгода...

Раньше певица предпочитала закрытую свободную одежду (фото слева), зато сейчас она своей фигуры не стесняется.

ДИЕТА ОТ ЗВЕЗД

Зеленый сок и 1000 калорий

Начинала Адель с того, что исключила перекусы и довела до минимума потребление углеводов. Затем подключились врачи. Основа - сиртфуд-диета. Авторы методики, нутрициологи Эйдан Гоггинс и Глен Маттен, завещали резко ограничить число принимаемых килокалорий до 1000 единиц и каждый день употреблять зеленый сок из капусты, рукколы, петрушки, сельдерея, имбиря, лимона, зеленого яблока и зеленого чая матча. Так можно запустить «ген стройности» - фермент сиртуин, который защищает клетки тела от стресса, улучшает обмен веществ и замедляют старение. Ряд продуктов также помогает разогнать выработку сиртуина и ускорить метаболизм и похудание: темный шоколад, красное вино, соя, капуста, руккола, гречка, куркума, клубника, кофе, грецкие орехи, оливковое масло. За первые четыре месяца Адель скинула 10 килограммов, дальше процесс пошел легче.

Некоторые считают, что Адель не могла так похудеть, лишь попивая зеленый сок, к тому же фото из спортзала певица не выкладывала. Так что не исключено хирургическое вмешательство. К абдоминопластике (удаление отвисающей кожи с нижней части живота) ей явно пришлось обратиться - после резкого сброса веса кожа не может втянуться сама.