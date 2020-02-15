2020-02-14T23:24:29+03:00
Спорт

ЧМ по биатлону 2020 Антхольц. Спринт. Мужчины. Прямая онлайн-трансляция гонки 15 февраля

На старт первой индивидуальной гонки на мировом первенстве выходят мужчины
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов.Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 15 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2020 в Антхольце пройдет спринтерская гонка у мужчин. Они пройдут дистанцию в 10 километров. В стартовом протоколе - 107 человек. У нашей команды - сразу несколько представителей.

Никита Поршнев под стартовым номером 4 уйдет в гонку, лидер команды Александр Логинов - будет 43-м. Евгений Гараничев получил стартовый номер 58, Матвей Елисеев - 67-й.

Год назад на чемпионате мира 2019 года сборная России выиграла в этом виде программы - медаль. Александр Логинов занял второе место. Чемпионом же стал Йоханнес Бе, опередивший россиянина на 13,7 секунды. Третье место на ЧМ-2019 в спринте занял Кентен Фийон Майе, уступивший 16,5 секунд победителю.

Старт гонки намечен на 16:30 по московскому времени.

ЧМ по биатлону 2020 Антхольц. Спринт. Мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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