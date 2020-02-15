К Земле стремительно приближается астероид

15 февраля к Земле приблизится астероид 163373 из группы "Аполлонов", относящихся к потенциально опасным, поскольку пересекают орбиту нашей планеты. В этот же день семь лет назад метеорит упал в Челябинске.

Однако Челябинский метеорит был в обхвате около 20 метров, а диаметр астероида 163373 - от 450 до 950 метров, таким образом, его падение в океан поднимет волну, способную накрыть побережье.

Астероид пролетит от Земли близко только по космическим меркам - в 5 млн 770 тысяч километров, что равняется 15 полётам до Луны. Однако такое расстояние составляет в десять раз меньше, чем расстояние от Земли до Марса. Астероид движется со скоростью 15 км в секунду. Это в два раза быстрее, чем баллистическая ракета "Тополь-М", способная за 20 минут достичь Вашингтона.

Учёные наблюдают за астероидом с 1955 года и утверждают, что вероятность падения мала. Специалисты "Роскосмоса" и NASA заявляют, что вокруг Земли постоянно кружат около двух тысяч потенциально опасных астероидов, но астероид № 163373 является самым большим из них,составляя в диаметре около 1 километра. Для сравнения, астероид, из-за падения которого вымерли динозавры, был в диаметре 10 километров.