В Сочи первый снег, фестиваль Башмета и китайская Кончита Вурст

Одновременно со снегопадом в Сочи начался фестиваль Башмета. К снегу сочинцы не готовились, а к Башмету - да. Заранее покупали билеты. Особенно - на этнические концерты.

В фойе нашей гостиницы играла таперша в огромных каблуках на педалях. Играла громко, но на разбитом рояле "Эстония". Поэтому музыканты, когда входили в отель, вместо "здравствуйте" - морщились и говорили:

- Фу, Эстония!

Одна музыкальный критик, между прочим, взяла с собой два чемодана.

- Мариванна, зачем так много, - спросил я.

- Чтобы постирать, - ответила Мариванна. - У нас в отеле бесплатная прачечная.

На гала-концерт в честь открытия Башмет привез исполнителей аж из четырех стран, но во время пресс-конференции журналистов больше всего интересовал Ксианпинг Ксиао, оперный певец из Китая. Причем, интерес был вызван не только потому, что Ксиапинг - мальчик, а выступает в костюме женщины.

Служители прессы интересовались, нужно ли брать с собой на концерт маски. Мало того, что коронавирус, так еще и фестиваль - тринадцатый по счету и к тому же концерт-открытие 13 числа.

Оркестром н концерте дирижировал сам маэстро Башмет. Фото: предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

Юрий Абрамович успокаивал: нет, мол, маски брать не надо. Во-первых, китаец из Швеции, а во-вторых, число тринадцать - счастливое. Однажды в молодости маэстро Башмет выступал под тринадцатым номером тринадцатого числа, одержал победу и с этого началась его звездная карьера.

Вечером в Зимнем Дворце собралась располным-полна коробочка зрителей. И это притом, что исполнялась классическая музыка, а стоимость билета доходила до семи тысяч рублей. Только в середине зала, на тринадцатом ряду пустовало несколько кресел вокруг двух китайцев без масок. Зрители пересели по краям. Менее козырно, зато безопасно.

Концерт открылся увертюрой из сонаты номер три Баха. Продолжился мировой премьерой - концертом для флейты с камерным оркестром. Автор премьеры - классик наших дней Майкл Найман, прославился музыкой к фильмам Гринуэя. Часто сочинения современных композиторов напоминают звуки от настроек инструментов. Но сочинская премьера оказалась очень зачетной. К тому же солировал знаменитый итальянский флейтист Массимо Мерчелли. Он приезжает в Сочи не в первый раз, здесь его сильно любят. Аплодисменты звучали минут пять.

Следующим номером программы был тот самый китайский Кончита Вурст. Причем, пел он на музыку нашего композитора Кузьмы Бодрова.

Появление исполнителя вызвало ажиотаж. Ксиангпинг предстал женщиной нарасфуфу: в цветастом платье, при полном макияже, с вавилоном на голове и забавно семенящей по сцене.

- Выражаясь современным языком, пение будет прикольным, - пообещал Юрий Башмет во время пресс-конференции.

И я в который раз поразился тактичности маэстро.

Когда Ксиапинг запел, я пожалел, что мы не в Финляндии, где слушателям еще на входе выдают бесплатные беруши.

- Мне кажется, или он не попадает в ноты? - спросил я у критика Лейлы Робертовны, которая сидела рядом.

Ксианпинг Ксиао, оперный певец из Китая. Фото: предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

- Ну что ты, - сказала Лейла Робертовна укоризненно. - Это же китайское оперное пение. Исполнителю нужно брать звуки в одну четырнадцатую тона.

Пока китаец пел, зал чем-то заразился. Начал покашливать и шуршать то ли шоколадками, то ли блистерами от таблеток. Я смотрел на китайских зрителей посередке зала. Их лица излучали блаженство, они покачивались и даже что-то подпевали.

Все очень обрадовались появлению Ксении Башмет в очень блестящем черном наряде. Дочь Юрия Башмета исполнила редко звучащую в наших краях "Симфоническую рапсодию" Хоакина Турины для оркестра и солирующего фортепиано. Причем, играла очень хорошо. В конце Юрий Абрамович даже поцеловал Ксению, что делает, между прочим, не каждый раз.

- Мы с Ксюшей видимся редко. В основном, на концертах, - признался Башмет в кулуарной беседе.

Кстати, в той же беседе маэстро пообещал, что на следующий год представит сочинской публике еще и внука Гранта. Мальчик работает над сложным произведением и уже разучил первую часть.

Юрий Башмет и его дочь Ксения. Фото: предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

Был антракт. Буфет в Сочи дорогой, поэтому я весь перерыв смотрел на интересную сочинку, надевшую все лучшее сразу: красные колготки, синие башмаки, полосатую юбку и завершившую образ желтым пакетом из магазина бытовой техники. В этом году сочинцы были молодцами. Если раньше Юрий Абрамович сетовал на то, что город ни капли не помогает проведению фестиваля, то в этому году, - новую команду города хвалил: у музыкантов с администрацией возникла "полная гармония".

Гвоздем второго отделения, без сомнения, стала кореянка Клара Джуми Кан, исполнившая "Интродукцию и рондо-каприччиозо" Сен-Санса. Ну а журналистские сердца покорил четырнадцатилетний виолончелист Миша Лоскутов из Вологды. Во втором отделении выступал Всероссийский юношеский симфонический оркестр, в котором играют молодые дарования со всей России. За последним пультом сидел Миша, похожий на симпатичного лохматого кота. Пока соседи с виолончелями пилили насуплено и сосредоточенно, Миша сиял и вел активную жизнь. Рассматривал публику и выразительно реагировал на музыку: услышав неладное, морщил нос и делал зверское лицо. А когда играли хорошо - кивал головой, как кошка дедушки Коковани: правильно играешь, правильно.

Солировал знаменитый итальянский флейтист Массимо Мерчелли. Фото: предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

После концерта, когда к корейской звезде Кларе выстроилась целая толпа фанатов за автографом, тетеньки-критикессы пошли искать Мишу.

- Позвольте пожать вашу руку, маэстро, - сказала критик Елена Алексеева.

- Нет, - ответил Миша и спрятал руки за спину.

- Почему? - удивилась коллега.- Вы мне очень понравились.

- Я бы дал руку, - объяснил Миша. - Но я еще не маэстро, я пока только учусь.