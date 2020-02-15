2020-02-15T14:29:36+03:00
Общество

Краповые береты Росгвардии взяли в Дубае "серебро"

В десятку лучших спецназовских команд мира вошла и команда росгвардейцев из Чеченской республики
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Военнослужащие Центра "Витязь" Росгвардии блестяще выступили на международных соревнованиях спецназа "UAE Swat Challenge" в ОАЭ. Фото: Пресс-служба РосгвардииВоеннослужащие Центра "Витязь" Росгвардии блестяще выступили на международных соревнованиях спецназа "UAE Swat Challenge" в ОАЭ. Фото: Пресс-служба Росгвардии
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В Москву из Дубая прибыли военнослужащие Центра "Витязь" Росгвардии, которые блестяще выступили на международных соревнованиях спецназа "UAE Swat Challenge" в ОАЭ. Росгвардейцы претендовали на первое место и уступили хозяевам турнира в общем зачете всего 5 очков, получив "серебро".

По итогам этого этапа росгвардейцам вручили золотые медали. Фото: Пресс-служба Росгвардии

По итогам этого этапа росгвардейцам вручили золотые медали. Фото: Пресс-служба Росгвардии

- В ходе соревнований спецназовцы Росгвардии показывали отличные результаты на разных этапах первенства, но наибольшее количество баллов набрали в испытаниях , где нужно было продемонстрировать умение работать в команде и понимать друг друга с полувзгляда. Одним из таких испытаний стала эвакуация раненого на фоне сложной тактической обстановки при выполнении боевых задач. По итогам этого этапа росгвардейцам вручили золотые медали, - сообщил "КП" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Наибольшее количество баллов набрали в испытаниях , где нужно было продемонстрировать умение работать в команде и понимать друг друга с полувзгляда. Фото: Пресс-служба Росгвардии

Наибольшее количество баллов набрали в испытаниях , где нужно было продемонстрировать умение работать в команде и понимать друг друга с полувзгляда. Фото: Пресс-служба Росгвардии

В сообщении ведомства говорится, что высоких результатов и всемирного признания спецназ Росгвардии "Витязь" добился благодаря постоянным тренировкам и богатому опыту участия в контртеррористических операциях.

Кроме краповых беретов Центра "Витязь" , в международных соревнованиях в Дубае приняли участие СОБР "Рысь" и команда росгвардейцев из Чечни. Они лидировали на различных этапах первенства и по итогам состязаний вошли в десятку лучших спецназовских команд мира.

Высоких результатов и всемирного признания спецназ Росгвардии "Витязь" добился благодаря постоянным тренировкам и богатому опыту участия в контртеррористических операциях. Фото: Пресс-служба Росгвардии

Высоких результатов и всемирного признания спецназ Росгвардии "Витязь" добился благодаря постоянным тренировкам и богатому опыту участия в контртеррористических операциях. Фото: Пресс-служба Росгвардии

Кроме краповых беретов Центра "Витязь" , в международных соревнованиях в Дубае приняли участие СОБР "Рысь" и команда росгвардейцев из Чечни. Фото: Пресс-служба Росгвардии

Кроме краповых беретов Центра "Витязь" , в международных соревнованиях в Дубае приняли участие СОБР "Рысь" и команда росгвардейцев из Чечни. Фото: Пресс-служба Росгвардии

ИСТОЧНИК KP.RU

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