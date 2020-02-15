2020-02-15T19:59:33+03:00
Спорт

"Барселона" победила "Хетафе" 2:1, догнав мадридский "Реал" в таблице

Исход поединка решили два гола в конце первого тайма
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Барселона" сыграла против "Хетафе"."Барселона" сыграла против "Хетафе".Фото: REUTERS
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В чемпионате Испании по футболу в субботу, 15 февраля, был сыгран центральный поединок в 24 туре Ла Лиги. В гости к "Барселоне", которую немало лихорадит в текущем сезоне, приехал зубастый "Хетафе". Еще несколько лет назад команда играла в Сегунде, второй по силе испанское лиге. А теперь же после 23 игр сезона идет на 3 месте в турнирной таблице, опережая на 3 балла сам мадридский "Атлетико" Диего Симеоне. И на бой с "Барселоной" игроки "Хетафе" вышли далеко не аутсайдерами.

Все начиналось даже для них неплохо. На 22-й минуте стречи после подачи с углового Ньом открыл счет, подобрав мяч, отбитый тер Штегеном. Но спустя пару минут и после просмотра повтора мяч отменили - Ньом сфолил на защитнике "Барселоны" Умтити и гол был отменен. Но зато "Барса" до конца первого тайма ответила дважды на этот мяч, пускай и не засчитанный.

На 33-й минуте Гриманн после передачи Лионеля Месси прокатил мячи мимо вратаря четко в сетку, забив свой 8-й гол в сезоне. А Лионель же записал на свой счет 288-й голевой пас в карьере. Его такая серия длится уже три последних матча. Но и это не все - на 39-й минуте игры Серхи Роберто после паса Хуниора Фирпо удвоил преимущество "Барселоны". На перерыв хозяева поля ушли, выигрывая 2:0.

"Хетафе" в середине второго тайма дал свой ответ. Анхель Родригес отыграл один мяч и в поединке, начиная с 66-й минуты, снова появилась интрига. Забьют ли второй мяч гости? Чуда не произошло. "Барселона" добыла победу в этой игре со счетом 2:1.

После этой победы "Барселона" набрала 52 очка и догнала мадридский "Реал". "Хетафе" остался при 42 баллах после 24 встреч. Мадридцы сыграют завтра вечером дома против "Сельты". А у "Барсы" следующий поединок пройдет 22 февраля дома против "Эйбара".

ИСТОЧНИК KP.RU

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