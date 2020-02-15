Украина, Грузия и Молдова вместе просят денег у Брюсселя

В октябре 2017-го тогдашний министр иностранных дел Украины Павло Климкин объявил на пресс-конференции в Тбилиси, что у его Незалежной, Грузии и Молдовы есть нечто, объединяющее их. И это Россия. А объединяет их необходимость, впрочем, лучше, чем сам он, все равно никто не скажет.

- Мы все стоим перед общим вызовом и, прежде всего, это вызов, связанный с нашим суверенитетом и территориальной целостностью. Это все исходит от одной страны — России, и, разумеется, нам нужно совместно противостоять этому вызову. Мы должны работать в этом направлении и прилагать усилия, - заявил тогда сей гигант мысли, неоднократно удивлявший всех своим эксцентричным видом и одеждой не по размеру.

Уж не знаю, как они там противостоят России и крепко ли держатся, еще меньше понимаю, какие вызовы от России в их адрес исходят, но в реальности у всех этих вышеназванных республик действительно есть общее для них. И это хоровое исполнение песни с незатейливыми словами и на незамысловатый мотивчик «Дайте грошей». Песня исполняется по любому случаю в адрес практически всех, кто встречается им на пути в светлое цеевропейское будущее, а для некоторых – и в мечтах на пути в НАТО.

Как сообщается на сайте МИД Украины, главы соответствующих министерств Грузии, Молдовы и Украины подписали совместное заявление в адрес Еврокомиссии, в котором обращают внимание Европы на важность их надлежащей финансовой поддержки со стороны Евросоюза.

- Главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдавией в процессе европейской интеграции, - говорится в сообщении. - Совместное обращение министров является очередным свидетельством единства подходов Украины, Грузии и Молдовы к вопросу будущего развития «Восточного партнерства» на основе принципа дифференциации и идеи углубления диалога в формате «ЕС + три ассоциированных партнера».

Много красивых слов, отточенных формулировок, всяческих словесных завихрений про партнерство и общие ценности, а суть только одна – грошей дайте.

Очень, надобно сказать, вовремя подсуетились Кишинев, Киев и Тбилиси. Поскольку уже через несколько дней, 20 февраля Председатель Евросовета созывает внеочередной саммит по долгосрочному бюджетному планированию. И, если раньше у ЕС было несколько отдельных финансовых инструментов по финансированию – один для «Восточного партнерства», другой для Северной Африки и т.д. – то уже в ближайшем будущем Европа намерена использовать единый финансовый инструмент для всех третьих стран. А там, где все общее для всех, кое-кому может и не хватить.

- Была высказана просьба к ЕС, чтобы разработка нового инструмента не привела к уменьшению финансирования стран «Восточного партнерства», - откровенно уточнил журналистам суть обращения вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции правительства Украины Дмитрий Кулеба и поделился надеждами. - Одним из критериев, который будет учитываться при выделении денег, будет то, кто более эффективно их использует. То есть, если мы будем активно имплементировать реформы, и эффективно осваивать европейские средства, то нам будут больше их выделять.

Как бы, ничем и не удивили. Осталось только убедить Европу, что самые эффективные осваиватели европейских денег – это именно они, европейские союзники и партнеры, а не какие-нибудь африканские племена. И не передраться союзникам между собой в борьбе за лишний грошик.