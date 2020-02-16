2020-02-16T14:39:27+03:00
Общество

Церковь просит прописать брак в Конституции как союз мужчины и женщины

И объясняет, почему упоминание Бога не помешает атеистам
Ася ХОВАНСКАЯ
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Церковь просит прописать брак в Конституции как союз мужчины и женщиныЦерковь просит прописать брак в Конституции как союз мужчины и женщиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Русская православная церковь приветствует недавнее заявление Владимира Путина по традиционному пониманию семьи как союза мужчины и женщины («пока я президент, у нас не будет родителей один и два - у нас будут папа и мама») и просит прописать это в Конституции.

- Я рад тому, что президент открыто об этом заявил, потому что, к сожалению, наблюдаю, что происходит в некоторых западных странах, где ведется совершенно беззастенчивая, бесстыдная, назойливая и агрессивная пропаганда так называемого альтернативного семейного образа жизни, когда, например, два мужчины или две женщины могут создать семью и усыновить ребенка. Тогда это уже будут не мама и папа, а, действительно, «родитель №1» и «родитель №2», - заявил в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24» глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. - Думаю, что в нашей стране, где абсолютное большинство людей придерживается традиционных ценностей даже вне зависимости от своей религиозной принадлежности, очень важно, чтобы в Конституции было закреплено именно это понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.

Затронул владыка и ставшее очень резонансным предложение Патриарха Кирилла по упоминанию Бога в Основном законе страны.

- Понятно, что в ответ на это предложение сразу прозвучали голоса тех, кто озабочен правами атеистов, мол, а как же они будут жить с Конституцией, в которой упоминается Бог? Но давайте посмотрим, в каких странах в Конституции упоминается Бог. Это США, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Германия, Греция, Польша, Австралия, Албания и так далее - в общем, очень много стран. И, конечно, в этих странах живут не только верующие, но и неверующие. Даже если люди не признают существование Бога, все равно они от него зависят - здоровье, жизнь дана им. Если Бог, как напомнил Святейший Патриарх, присутствует в нашем гимне, в котором говорится «хранимая Богом родная земля», то почему же Бог не может присутствовать в нашей Конституции? - заключил митрополит.

Напомним, прозвучавшая в феврале инициатива предстоятеля РПЦ получила поддержку от представителей других традиционных религий России и теперь будет изучена рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Владимир Путин пообещал сохранить в России понятия «мама» и «папа».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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