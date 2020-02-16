Кокорин все-таки причалил к «Сочи»: скандальный форвард «Зенита» уже примерил новую форму

Эпопея с переходами Александра Кокорина, похоже, на время завершена. Напомним, что скандальный форвард «Зенита» еще в январе отказался переходить в стан аутсайдера Премьер-лиги «Сочи» и был сослан в питерский фарм-клуб «Зенит-2».

В его бы положении смириться, поиграть в аренде, набрать форму после известных приключений. Так нет, футболист продолжил упираться, после чего пошли слухи, что он торгуется за новый контракт с «Зенитом», который у него заканчивается этим летом.

Но проблему разрешил владелец «Сочи» Борис Ротенберг, который заявил, что лично поговорил с Кокориным и все уладил. А через пару дней в сети появились и фото Александра в форме клуба «Сочи».

Сначала в официальном Твиттере «Ахмата», который играл товарищеский матч с «Сочи» (2:2), промелькнул кадр, где стоят Денис Глушаков и Кокорин - в новенькой синей форме «Сочи». А потом одна болельщица выставила фото, где стоят нападающий «Зенита» Сердар Азмун и Кокорин, опять же в форме «Сочи». Обе команды сейчас находятся на сборе в Турции, где и был сделан этот снимок.

Словом, на ближайшее время судьба Кокорина решена… если он, конечно, опять не схватится за стул...