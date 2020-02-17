2020-02-16T23:49:18+03:00
Авто

Президентский Aurus стал чемпионом «кремлевских ГОНок»

В соревнованиях участвовали водители автомобилей Гаража особого назначения, обслуживающих первых лиц государства
Александр ГАМОВ@gamov1
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Российский лимузин Aurus проекта «Кортеж» впервые на скоростной трассе автополигона Гаража особого назначения ФСО России в Подмосковье. Фото: Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ/РИА НовостиРоссийский лимузин Aurus проекта «Кортеж» впервые на скоростной трассе автополигона Гаража особого назначения ФСО России в Подмосковье. Фото: Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ/РИА Новости
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В минувшую субботу на автополигоне Федеральной службы охраны (ФСО) России в Подмосковье (кстати, это лучшая такого рода площадка в Европе) прошли необычные, хотя и традиционные соревнования. В них участвовали водители сразу нескольких десятков автомобилей Гаража особого назначения (ГОН), обслуживающих первых лиц государства.

Всеобщее внимание было приковано к российскому лимузину марки Aurus проекта «Кортеж» - его еще называют президентским. Потому что именно на таком передвигается Владимир Путин (а с недавних пор - и премьер Михаил Мишустин).

Всем было интересно, как поведет себя эта уникальная машина, «случайно» врезавшись в непроходимый сугроб или оказавшись на льду, где впору ездить только юзом. Но - «машина первого» не подвела. Конечно же, «с охраняемым лицом» это авто вряд ли окажется в подобных экстремальных ситуациях. Но ко всему надо быть готовыми.

Редкий снимок: вооруженные сотрудники охраны ФСО России показывают немногочисленным зрителям (так уж на этих соревнованиях заведено) свое во многом уникальное мастерство. Фото: Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ/РИА Новости

Редкий снимок: вооруженные сотрудники охраны ФСО России показывают немногочисленным зрителям (так уж на этих соревнованиях заведено) свое во многом уникальное мастерство. Фото: Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ/РИА Новости

Вместе с водителями ФСО в этих «кремлевских» соревнованиях участвовали и сотрудники охраны. Они постоянно поддерживают форму и без таких показательных маневров. Но участие в них (а они проводятся каждый год начиная с 1990-х) - это, как говорят в ФСО, знак высшего пилотажа.

И еще на этих гонках традиция - побежденных здесь не бывает. Вторые места тоже никому не присуждаются. Все водители - чемпионы «кремлевского ГОНа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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