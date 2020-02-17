Росгвардия наказала превысивших полномочия сотрудников

- Росгвардия и МВД провели необходимую работу со своими сотрудниками, которые превысили полномочия во время работы на митингах в июле-августе 2019, некоторые из них были наказаны, - заявил ТАСС глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Громкое и неожиданное заявление: оценки действиям правоохранительных структур в тех мероприятиях ранее давались неоднократно, в том числе и руководством страны, и звучали они при этом в положительном ключе. Также Следственный комитет неоднократно информировал о наказании тех, кто покушался на жизнь и здоровье сотрудников полиции и Росгвардии. В прошлом году по подобным фактам следователи возбудили и довели до суда несколько уголовных дел в отношении 20 человек.

Но очевидно, что помощники сенатора оказались более информированными.

- Я не говорю, что все действия правоохранителей на 100% были квалифицированы как прекращение беспорядков. Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали - были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов, - сообщил Бондарев не раскрывая детали.

При этом сенатор отметил, что "в целом действия Росгвардии и МВД во время митингов были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали".

Бондарев отметил, что тема идентификации сотрудников правоохранительных органов на массовых мероприятиях остается актуальной, но требует тщательной проработки для формирования соответствующего закона.

Напомним, законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии и полиции носить на форменной одежде номера во время операций и городских мероприятий был внесен в Госдуму еще в прошлом году.

- Не надо полицейского или росгвардейца превращать в куклу, мол, только он должен соблюдать закон, а остальные имеют право не делать этого. Нужно предусмотреть, в каких случаях он должен представляться, в каких случаях он должен действовать немедленно, в каких случаях должен принять все меры, для того чтобы этот конфликт или нарушение не разрослось, не переросло в преступление, - отметил сенатор.

"Куклой" росгвардеец точно не станет, и никто не заставит бойцов Росгвардии представляться в случае задержания террористов, вооруженных бандитов или злостных хулиганов. Как стало известно "Комсомолке" в проработке этих норм принимают участие как представители общественности, так и силовых ведомств.

- По улицам можно пройти свободно, меньше совершается грабежей, убийств, меньшее количество граждан страдает. Да, есть у нас в обществе определенный процент преступности, это еще не изжито, мы не говорим, что на 100% ее ликвидировали. И в самих правоохранительных органах есть сотрудники, которые не хотят жить честно, от этого никуда не денешься. С другой стороны, вы же понимаете, что и в полицию, и в Росгвардию приходят обычные люди, и говорить, что они все 100% идеал для подражания, тоже нельзя", - также поделился своими размышлениями с журналистом генерал-полковник в запасе.