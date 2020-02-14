Александр Осипов, губернатор Забайкальского края: Вана Юньбиня от коронавируса мы вылечили. Но в аптеках пропали маски, а поставщики резко задирают цены...

Ранним утром 14 февраля я снова позвонил Александру Осипову. (Напомню - в Чите, в краевой инфекционной клинической больнице, после заражения коронавирусом, находился на излечении гражданин Китая Ван Юньбинь. Сюда были также госпитализированы его жена, гражданка России, и пятилетняя дочь. Вана Юньбиня, о чем первой на днях сообщила "Комсомолка", уже выписали. Готовили к выписке и его семью.) Вот какой разговор с губернатором состоялся у нас на этот раз...

...- Александр Михайлович, как у вас дела? Семью гражданина Китая, как вы мне рассказывали в предыдущих наших интервью, должны же были выписать как раз в эту пятницу?

- Да, да, все хорошо.

- Что говорят ваши медики?

- Говорят, что все в порядке, все здоровы.

- Ну, и у вас теперь - гора с плеч.

- Да, но есть проблемы. И мы сейчас хотим в правительство России обратиться.

Дело в том, что поставщики, производители масок резко задирают цены и, более того, даже отказываются поставлять нам маски.

Во всех лечебных учреждениях у нас они есть. И в краевой аптечной сети появляются. Но, ввиду вспышки ОРВИ, гриппа - а ещё вот и коронавирус был - естественно, люди больше пользуются масками, и поэтому в аптеках Читы они закончились и в некоторых районах края тоже были сложности.

И вот мы хотим обратиться и описать - кто из поставщиков-производителей значительно поднял цены и, помимо этого, ещё и отказывается отгружать нам маски. Вот, хотим федеральный центр попросить отреагировать.

- Назовите прямо сейчас - и эти фирмы, и фамилии руководителей - мы их опубликуем.

- Кого - поставщиков?

- Конечно! Мы их сразу - в публикацию! Вплоть - до фамилий.

- Я понял, Александр. Пусть с ними работает те, кому положено, не будем доводить до обострения в прессе, понуждать - мы и так добьёмся, чтобы они начали исполнять свои обязанности.

- Если вдруг будут проблемы - прямо звоните, и мы их фамилии - крупными буквами!

- Хорошо.

- Помните, как президент требовал таких наказывать?

- Да, мы согласны, и мы тоже здесь, у себя, провели совещание - с аптечными сетями - тоже сказали: те, кто будет вдруг поднимать надбавки, наценки - на противовирусные препараты, на маски - будем работать - исполнять поручение президента и отзывать тогда лицензии.

- Конечно! Звоните.