2020-02-14T11:08:42+03:00
Происшествия

"По-русски не понимаю": нашли мамашу, бросившую новорожденного сына в подземном переходе

29-летней приезжей из Средней Азии потребуется переводчик
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас мамаша находится в Следственном комитетеСейчас мамаша находится в Следственном комитетеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Всего двое суток понадобилось московскому уголовному розыску на то, чтобы установить личность мамаши-кукушки, оставившей двухмесячного сына у входа в подземный переход станции метро "Парк Победы". Напомним, вечером, 12 февраля, кроху, закутанного в одеяло, нашел слесарь метрополитена. Малыш сейчас в больнице, он, кстати, абсолютно здоров. По внешности крохи с первых минут было понятно, что его родители - азиаты. Позже это подтвердили и записи с камер видеонаблюдения.

- Благодаря проведению следственных и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение матери младенца. Ей оказалась 29-летняя приезжая , - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Приезжая из одной из стран Средней Азии, так и не смогла объяснить, почему бросила сына. Женщина лишь заявила: "по-русски не понимаю". Но ответить на вопросы следователей ей все-таки придется: поможет переводчик.

Сейчас мамаша находится в Следственном комитете. Напомним, ранее по факту оставления малыша в опасности было возбуждено уголовное дело. Скорее всего, уже в ближайшее время ей предъявят обвинение. Ей грозит до одного года лишения свободы и лишение родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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