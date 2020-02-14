2020-02-14T12:00:39+03:00
Происшествия

ФСБ опубликовало задержание террористов, которые перечислили в ИГИЛ* 25 миллионов рублей

Оперативники выявили схему финансирования боевиков, которые снимали квартиру в Подмосковье
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Задержанные жили в съемной квартире в одном из районов Московской областиЗадержанные жили в съемной квартире в одном из районов Московской областиФото: оперативная съемка
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Сотрудники Федеральной службой безопасности России совместно с Росфинмониторингом и Главным Управлением по противодействию экстремизму МВД России пресекли противоправную деятельность законспирированной ячейки. Один из ее членов собирал переправлял денежных средства на нужды запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (МТО «ИГИЛ»).

Задержанные жили в съемной квартире в одном из районов Московской области, а спонсоров искали на сайтах в сети интернет, которые читают верующие.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" в отношении 34-летнего жителя Московской области, организовавшего сбор финансовых средств для МТО «ИГИЛ». В ходе оперативно-разыскных мероприятий была выявлена схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 миллионов рублей, - заявили в ЦОС ФСБ России.

При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты телефоны, банковские карты, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Сотрудники правоохранительных органов выясняют контакты всех, кто направил средства на нужды террористов. Уголовной ответственности за финансирование терроризма подлежит любой, кто перечислит на их нужды хотя бы 1 рубль.

ФСБ показала видео задержания финансиста ИГ в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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