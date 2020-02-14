Овощи стоят, как золото: Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США

Телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан утяшева рассказала о проблемах, с которыми она сталкивается при покупке здорового питания в Штатах.

Сейчас спортсменка вынуждена жить в Майами из-за гастролей мужа, комика Павла Воли. В своём Instagram Утяшева рассказала подписчикам, что цены и качество продуктов в американских магазинах сами подталкивают человека питаться фаст-фудом.

- Овощи стоят, как золото, выглядят изумительно, но при этом они безвкусные и будто пластмассовые, - пожаловалась ведущая в своей социальной сети.

Утяшева также рассказала, что питание в ресторане не спасает: самые простые овощные супы стоят часто дороже мясных блюд, в то время как фаст-фуд доступен для всех. Семью ведущая старается кормить приготовленной дома едой из продуктов с рынка.

Ранее сайт kp.ru публиковал фото Ляйсан утяшевой, заставившее волноваться её поклонников. На снимке она выглядит сильно изменившейся и постаревшей.