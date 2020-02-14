2020-02-14T13:07:26+03:00
Умные вещи

ВКонтакте можно будет тайно признаться в симпатии в День всех влюблённых

Имена раскроются, если пользователи обменяются симпатиями взаимно
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ВКонтакте можно будет тайно признаться в симпатии в День всех влюблённыхВКонтакте можно будет тайно признаться в симпатии в День всех влюблённых
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ВКонтакте запустила сразу несколько спецпроектов ко Дню святого Валентина. Пользователи могут тайно признаться друг другу в симпатии с помощью кнопки в профиле, найти себе пару на быстрых свиданиях в чат-боте и показать, что песня нравится, всем, кто её слушает прямо сейчас.

Чтобы признаться в своих чувствах, достаточно зайти на страницу избранника или избранницы и нажать «Поставить симпатию». Если человек очень нравится, можно анонимно отправить специальный подарок. Имена раскроются, если пользователи обменяются симпатиями. Посмотреть, сколько симпатий отправил и получил пользователь, а также кому и от кого, он может в мини-приложении «Тайные симпатии от Lovina»

Быстро познакомиться с новыми людьми можно с помощью чат-бота в сообществе Lovina. Он подберёт собеседника с учётом возраста и выбранного пола, а потом предоставит возможность анонимно с ним пообщаться. Переписка продлится 5 минут. Если собеседники отметят, что понравились друг другу, их страницы рассекретятся. Если же нет — можно прервать свидание и перейти к следующему участнику.

День всех влюблённых объединит и тех, кто слушает музыку ВКонтакте. Пользователи смогут отправлять сердечки, пока играет трек, — и их увидят все, у кого проигрывается эта же композиция. Таким образом можно будет показать, что песня нравится, и увидеть, как много пользователей тоже её любят. Функция работает в мобильном приложении.

Также популярные артисты составили свои плейлисты о любви ко Дню святого Валентина: vk.com/@vkmusic-lubimye-pesni

Кроме того, ВКонтакте снова можно отправить валентинку — и выбрать, когда её получат: 14 февраля этого года или следующего. Пользователи перестанут быть анонимными, если обменяются пожеланиями. Также сегодня придут валентинки, отправленные в этот день в 2019-м. Написать и прочитать послания можно в мини-приложении «Коробка для валентинок»

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