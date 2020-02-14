Женихов лучше всего искать в Москве, а невест - в Туле: Советы Росстата

Пока одни говорят, что День всех влюбленных — бесполезный праздник и лучше признаваться в любви кошке или жареной картошке, в Росстате мыслят оптимистично и приводят свежие данные - россияне стали активней создавать семьи. А еще 14 февраля Росстат выдал советы, где наиболее многочисленна популяция женихов, а где — невест.

- Россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться. В 2019 году в стране было заключено почти 917 тысяч браков (на 24 тысячи больше, чем годом ранее), а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч (на 56 тысяч меньше, чем в 2018 году), - рассказали в Медиаофисе Всероссийской переписи населения 2020 года.

Кто решается создать семью? Все чаще молодые люди в возрастной группе 25-29 лет – отголоски последнего советского бэби-бума. Хотя возраст вступления в брак растет как у женихов, так и у невест.

Где же искать женихов и невест тем, кто еще не создал семью? В Росстате назвали конкретные города и области.

- Больше всего невест живет в Ярославской, Ивановской, Тульской и Новгородской областях. В этих регионах доля мужчин составляет 45% от всего населения. Женихов лучше искать в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае — здесь проживает наибольшее число мужчин от 16 и старше, не состоящих в официальном браке, - рассказали в Медиаофисе Всероссийской переписи населения 2020 года.

Выходит, что девчонкам из Тульской, Ивановской и ближайших областей нужно срочно ехать в Москву, ведь сами женихи-то вряд ли поедут из столицы в область. Или за большой любовью можно и в маленькие города?

О грустном 14 февраля в Росстате тоже решили говорить, но поводов становится все меньше - количества разводов сокращается.

- В России все-таки растет число незарегистрированных браков, соответственно становится меньше и разводов. На развод люди решаются и через год, пять и двадцать лет с момента образования семьи. Так как число браков сокращается уже довольно давно, то падает и количество разводов, — объясняет заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Кстати

Москва стала лидером:

- по количеству зарегистрированных браков. В 2019 году в столице создано 79 418 семей, что на 4000 больше, чем годом ранее. Второе место по наибольшему количеству браков занимает Московская область (54,4 тысячи по сравнению с 49,3 тысячи в 2018 году).

- снижению количества разводов — до 42 497 случаев.