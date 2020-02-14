2020-02-14T15:19:01+03:00
Политика

Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»

Туда он собирается заманивать недовольных беглецов с полуострова
Андрей АБРАМОВ
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«Зе» анонсировал пристанище для переселенцев из Крыма«Зе» анонсировал пристанище для переселенцев из КрымаФото: REUTERS
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Помните, как у Маяковского: «Здесь будет город сад!» Так вот президент Владимир Зеленский пообещал возвести рай на земле. Развернется украинская стройка века в Херсонской области - там «Зе» анонсировал пристанище для переселенцев из Крыма. Начало работ уже в этом году. И якобы уже есть желающие: в убежище попросились 500 татарских семей. Кто они? Где их отыскали? Об этом в Киеве предпочли помолчать...

- Идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома, - нахваливал Зеленский прожект.

Удивительно. Все по лучшим заветам коммунизма, борьба с которым превратилась в украинскую национальную забаву. Сделать красивый фасад и прикольную картинку для журналистов. А что внутри под красивой оберткой — пустота. Выходит, новое пиар-шоу от команды Зеленского.

- Известная пословица: «Мягко стелет, да жестко спать будет». В стране, где запрещено говорить по-русски, а Россией и Путиным пугают детей на ночь, априори невозможно создать комфортные условия для крымчан, - рассказал «КП» депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. - Но если благодаря этому Украина начнет что-то где-то строить и приводить в порядок, то я только за. Если пан актер хочет действительно узнать мнение крымчан относительно того, как им живется, необязательно строить комфортный изолятор. Он может приехать к нам. На все вопросы ответим, все покажем, еще и многому научим!

РЕАКЦИЯ

Лучше пусть воду пустят: В Крыму ответили на инициативу Зеленского построить «город-сад» в Херсонской области

Политолог предположил, что дальше слов реализация проекта на Украине не продвинется (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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