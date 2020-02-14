Во время карантина школьники могут бесплатно заниматься на онлайн-курсах

Онлайн-школа «Фоксфорд» открыла бесплатный доступ ко всем своим курсам по школьной программе для учеников 5-11 класса. В течение месяца ресурсом можно пользоваться совершенно свободно.

- Около двух миллионов школьников остаются сейчас дома из-за карантинов по гриппу и ОРВИ, - рассказали в онлайн-школе. - Важно обеспечить для них непрерывность учебного процесса, особенно для учеников выпускных классов.

Чтобы начать бесплатные занятия, надо пройти по ссылке указать свой класс и зайти в личный кабинет. Сразу после регистрации курсы по всем предметам станут доступны. План занятий соответствует школьной программе.

Как заметил исполнительный директор онлайн-школы «Фоксфорд» Владимир Алешин, образовательная платформа переносит все этапы взаимодействия учителя и ученика в онлайн.

- Доступность качественного школьного образования - главное, что дают онлайн-школы, в том числе в ситуации, когда ученик физически не может присутствовать в классе, - сказал Владимир Алешин. - На время вспышек заболеваемости ОРВИ и гриппа, даже если класс или школа не закрыты на карантин, ребенок может остаться дома и продолжить учебный процесс дистанционно.