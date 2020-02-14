2020-02-14T17:16:10+03:00
Звезды

Шаталась и задирала ногу за голову: Светлана Лобода в "голом" купальнике поразила странным поведением

Певица чуть не упала на сцене
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светлана Лобода.Светлана Лобода.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Светлана Лобода стала главной звездой ежегодного праздника, посвященный Дню всех влюбленных. Знаменитость пела и плясала. Да так, что многие заподозрили, что она не совсем трезва.

Достоянием общественности стал странный ролик с участием Светланы Лободы. Шокирующее поведение звезды запечатлели во время Big Love Show 2020.

Певица облачилась в "голый" купальник. Шатаясь, она старалась танцевать на одной ноге. Во время выступления исполнительница также пыталась закинуть ногу за голову и извивалась. При этом артистка неуклюже прыгала и чуть не упала.

Изначально видео было опубликовано на платформе TikTok. Пользователи приложения начали активно комментировать видео, предполагая, что Лобода вышла на сцену в изрядном подпитии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторые и вовсе заподозрили звезду в употреблении наркотиков. Третьи предположили, что звезда просто слишком увлеклась исполнением композиции "Новый Рим", потому и позабыла обо всем на свете.

Нашлись и те, кто сравнил танец Лободы со скандальным выступлением Димы Билана в Самаре. После этого он признался в употреблении спиртного.

"Мать, да ты пьяна, иди домой!", "Девушка, я думал, вас током бьет, а вы, оказывается, танцуете", "Санитаров сюда!", - пишут обыватели.

Сама певица и ее представители пока никак не прокомментировали необычное поведение певицы на сцене. К слову, 37-летняя артистка не скрывает, что много работает, порой жертвуя здоровьем ради любимой публики. Буквально на днях она продемонстрировала кровавую мозоль на ступне, жалуясь на свою тяжкую долю.

Вероятно, Лобода хотела своим сообщением вызвать сочувствие или сострадание. Вот только россияне, напротив, разозлились на звезду. Многим не понравилось, что певица выставила на потребу публики такое натуралистичное фото, а также пыталась давить на жалость. Они буквально набросились на артистку с гневной отповедью.

Дикий танец Лободы в "голом" купальнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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