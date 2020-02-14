РЕН ТВ покажет важный для россиян поединок

Телеканал продолжит трансляции боёв символичной для российских зрителей битвой. В день защитника отечества представитель России Петрос Ананян сразится с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Это тот самый Матиас, который стал последним соперником погибшего в 2019 году боксёра Максима Дадашева. Бой с ним стал для Максима смертельным – он скончался в больнице от травм, полученных в поединке с Матиасом.

К гадалке не ходи, для россиян выход Ананяна на ринг против спортсмена, от ударов которого погиб его соотечественник – смелый вызов и ответный удар. Впрочем, считать эту битву «матчем-реваншем» или нет – вопрос сложный. Всё-таки это спорт, от несчастных случаев и подобных трагедий никто не застрахован. Но без внимания бой точно не останется: будем наблюдать с замиранием сердца, болеть с двойной отдачей в память о Дадашеве.

Сразу после поединка Ананяна и Матиаса РЕН ТВ покажет грандиозное противостояние Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри – спортсмены проведут бой в супертяжелом весе за звание чемпиона мира.

Начало трансляции боёв Ананян vs Матиас и Фьюри vs Уайлдер на РЕН ТВ – 23 февраля в 7:00 по московскому времени.

Ранее также СМИ сообщили, что в 23:00 того же дня телеканал покажет поединок Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса.