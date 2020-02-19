Доверяй, но проверяй: лекарство могут поменять на БАД?!

Особенно – к специалистам, связанным с медициной, фармацией. Это играет на руку некоторым аптекам, посещение которых может закончиться неприятным сюрпризом.

К сожалению, возникла и окрепла такая тенденция: вместо лекарственного средства в аптеке могут настойчиво предлагать биологически активную добавку к пище (БАД).

Почему это делается? Причина проста: любой бизнес хочет получать максимально большую прибыль при минимально возможных издержках. Разработка, регистрация и производство БАДов не так затратны, как те же процессы в отношении лекарственных средств. Плюс наценка на лекарства регулируется законодательно – на федеральном и региональном уровнях. БАДы же можно продавать с любой наценкой: отпускная цена, в принципе, зависит только от действий конкурентов.

Схема реализуется так: человек приходит с рецептом от врача или за определенным безрецептурным лекарством. А ему могут ответить, что нужный препарат закончился, но есть точно такой же, но другого производителя. Не упоминая, что «аналог» лекарством не является. Также аргументами в борьбе за потребителя бывают «более низкая цена», «более короткий курс лечения» и т.п.

В итоге доверяющий специалисту человек может выйти из аптеки с БАДом вместо лекарства. К примеру, он приходил с назначением врача за лекарством от синусита Синупрет®, а ему предложили взамен «точно такое же средство - с горечавкой, первоцветом, щавелем, бузиной и вербеной в составе».

«А что в этом плохого? - Можно подумать на первый взгляд. - Если и лекарство, и БАД содержат одно и то же?»

Рассказываем. Лекарства разрабатываются для профилактики и лечения заболевания, еще есть лекарства для диагностики и реабилитации пациента. БАДы же нужны только для обогащения рациона питания, для лечения они не предназначены.

Чтобы лекарственное средство дошло до аптеки, ему нужно пройти довольно сложный путь. Лекарство исследуется на эффективность, оцениваются риски его применения, выясняются противопоказания.

Рынок БАДов регулируется менее строго – их проверяют всего лишь на безопасность употребления в пищу.

И самое важное, что нужно помнить: даже в полностью идентичном составе лекарства и БАДа могут быть различия: в концентрации активных веществ, в качестве сырья, в технологии производства, в безопасности вспомогательных компонентов и многом другом.