Малыши субсидируют гигантов?

Напомним: в прошлом году Минэнерго предложило реформировать систему перекрестного субсидирования. Перекрестное субсидирование (на отраслевом сленге - перекрестка) было введено в 90-е годы, когда государство стремилось снизить тарифную нагрузку на потребителей – нас с вами. То есть, часть электроэнергии, которую потребляет население и социальные объекты, оплачивают предприятия и бизнес. По разным оценкам, объем перекрестного субсидирования, составляет около 324 млрд рублей в год.

С одной стороны, поставщик ресурсов недополучает деньги от населения, но компенсирует этот убыток от реализации энергии промышленности и бизнесу.

Перекрестное субсидирование изживет себя, когда уровень жизни россиян позволит им без труда оплачивать реальную стоимость электроэнергии. Но сейчас 20 млн. россиян даже существующие тарифы на электроэнергию считают большой нагрузкой для семейного бюджета.

А социальная нагрузка на бизнес неравномерна, и связана она с тем, что потребители условно делятся на несколько категорий – потребители низкого, среднего и высокого напряжения. Первые две категории получают электроэнергию из распределительных сетей, последние – из магистральных. И впоследние годы увеличился перекос между высоким, и средним, и низким напряжением. Получилось так, что из-за тарифной разницы основной груз перекрёстки лежит на потребителях низкого и среднего напряжения – малом и среднем бизнесе. А потребители высокого напряжения – крупные корпорации - имеют меньшую нагрузку.

Поэтому Минэнерго и предложило принцип справедливого распределения нагрузки перекрёстного субсидирования. Новый механизм позволит с 2021 года повысить тариф на передачу энергии по магистральным сетям и снизит затраты на получение электроэнергии малым и средним бизнесом через распределительные сети.

- Законопроект всего лишь предлагает сократить разницу в тарифах между крупной промышленностью и остальными субъектами экономической деятельности, что позволит малому и среднему бизнесу получить снижение тарифной нагрузки. Ну а идея совсем отказаться от перекрестного субсидирования, в теории, конечно, звучит красиво, однако на практике резкий рост тарифов для населения будет выглядеть странно на фоне активизации государственной демографической политики и иных социальных национальных проектов, - высказала мнение директор департамента по связям с органами власти Ассоциации "Некоммерческое Партнерство Территориальных Сетевых Организаций" Наталья Готова.

Большой бизнес, который при каждом удобном случае демонстрирует, что у него в приоритете - социальная ответственность перед россиянами, менять ничего не хочет и всячески противится принятию законопроекта. Выходит, прибыль все же важнее? При этом вряд ли можно говорить о каких-то критических последствиях для большого бизнеса, особенно сырьевого сектора. По приблизительным расчетам, если инициатива Минэнерго будет принята, то тариф на передачу электроэнергии промышленникам, напрямую подключённым к сетям ФСК, в 2024 году окажется на 20% ниже, чем в 2012 году, до отмены «последней мили».

А пока «малыши» субсидируют «гигантов».

В минувший понедельник на совещании у вице-премьера Юрия Борисова высказались против инициативы Минэнерго. Поэтому вице-премьер поручил создать рабочую группу, которая должна к началу марта дать оценку влияния дифференциации тарифов на экономику регионов. Возможно, механизм перераспределения тарифов будет доработан. Ясно одно: нельзя оставить ситуацию в том виде, в каком она существует сейчас.