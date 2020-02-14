Как поддержать водный баланс зимой

В холодное время года организм точно так же нуждается в воде, как и в жару. Проблема заключается в том, что зимой люди не так часто испытывают жажду, поэтому пьют меньше, а это приводит к обезвоживанию организма.

Мы собрали самые частые признаки обезвоживания. Если вы заметили у себя один или несколько признаков из списка, возможно, вашему организму не хватает воды:

1. Вы испытываете голод вскоре после приема пищи

2. Вы часто испытываете слабость и не высыпаетесь, даже если спите более 7 часов

3. Вы пользуетесь кремом для лица и тела, но он не помогает устранить сухость кожи

4. После тренировки у вас долго болят мышцы

Многим людям сложно научиться осознанно пить воду, если у них раньше не было такой привычки. Мы собрали несколько советов, которые помогут научиться пить любому человеку.

Чтобы воду было проще пить и считать, «Святой Источник» предлагает пить три бутылочки по 0.5 л.

Дробите большую цель на маленькие этапы

Как и у любой большой цели, формирование ежедневной привычки пить воду может стать сложной задачей. В среднем дневная норма потребления воды составляет 1.5 л. Чтобы воду было проще пить и считать, «Святой Источник» предлагает пить три бутылочки по 0.5 л. После того, как вы выпьете первую бутылочку, вы почувствуете удовлетворение от достижения цели и вам захочется продолжать. Если у вас не будет сразу получаться выпить дневную норму воды, начните с меньшего количества.

Не забывайте про увлажнение воздуха

Ледяной ветер на улице и сухой воздух в помещениях приводят к обезвоживанию. Чтобы негативные факторы среды не отразились на состоянии кожи, используйте дома и на работе увлажнитель воздуха, и ваше самочувствие в холодный период года улучшится.

Внимание любителям кофе и вина

Если вы любите кофе, запивайте его водой. Это восстановит водный баланс организма. То же правило касается алкоголя – чтобы компенсировать выпитый бокал вина, выпейте воды. Кофеиносодержащие и алкогольные напитки активно выводят воду, поэтому, когда вы их пьете, вы теряете больше жидкости.

Если вы любите кофе, запивайте его водой. Это восстановит водный баланс организма.

Берите воду с собой и используйте визуальные напоминания

Маленькая бутылочка легко поместится в сумке. Носите ее везде и не забывайте ставить на рабочий стол, чтобы она все время была в вашем поле зрения. Эта визуальная подсказка напомнит вам о том, что пришла пора выпить воды.

Хвалите себя

Важно не только, соблюдать режим, но и мотивировать себя. За каждое достижение дарите себя маленькие подарочки. У каждого из нас есть любимые способы побаловать себя. Выберите то, что приносит вам радость и насладитесь моментом.