2020-02-14T18:34:52+03:00
Пресс-релизы

Как поддержать водный баланс зимой

Рассказываем о самых частых признаках обезвоживания и том, как его избежать
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В холодное время года организм точно так же нуждается в воде, как и в жару.В холодное время года организм точно так же нуждается в воде, как и в жару.
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В холодное время года организм точно так же нуждается в воде, как и в жару. Проблема заключается в том, что зимой люди не так часто испытывают жажду, поэтому пьют меньше, а это приводит к обезвоживанию организма.

Мы собрали самые частые признаки обезвоживания. Если вы заметили у себя один или несколько признаков из списка, возможно, вашему организму не хватает воды:

1. Вы испытываете голод вскоре после приема пищи

2. Вы часто испытываете слабость и не высыпаетесь, даже если спите более 7 часов

3. Вы пользуетесь кремом для лица и тела, но он не помогает устранить сухость кожи

4. После тренировки у вас долго болят мышцы

Многим людям сложно научиться осознанно пить воду, если у них раньше не было такой привычки. Мы собрали несколько советов, которые помогут научиться пить любому человеку.

Чтобы воду было проще пить и считать, «Святой Источник» предлагает пить три бутылочки по 0.5 л.

Чтобы воду было проще пить и считать, «Святой Источник» предлагает пить три бутылочки по 0.5 л.

Дробите большую цель на маленькие этапы

Как и у любой большой цели, формирование ежедневной привычки пить воду может стать сложной задачей. В среднем дневная норма потребления воды составляет 1.5 л. Чтобы воду было проще пить и считать, «Святой Источник» предлагает пить три бутылочки по 0.5 л. После того, как вы выпьете первую бутылочку, вы почувствуете удовлетворение от достижения цели и вам захочется продолжать. Если у вас не будет сразу получаться выпить дневную норму воды, начните с меньшего количества.

Не забывайте про увлажнение воздуха

Ледяной ветер на улице и сухой воздух в помещениях приводят к обезвоживанию. Чтобы негативные факторы среды не отразились на состоянии кожи, используйте дома и на работе увлажнитель воздуха, и ваше самочувствие в холодный период года улучшится.

Внимание любителям кофе и вина

Если вы любите кофе, запивайте его водой. Это восстановит водный баланс организма. То же правило касается алкоголя – чтобы компенсировать выпитый бокал вина, выпейте воды. Кофеиносодержащие и алкогольные напитки активно выводят воду, поэтому, когда вы их пьете, вы теряете больше жидкости.

Если вы любите кофе, запивайте его водой. Это восстановит водный баланс организма.

Если вы любите кофе, запивайте его водой. Это восстановит водный баланс организма.

Берите воду с собой и используйте визуальные напоминания

Маленькая бутылочка легко поместится в сумке. Носите ее везде и не забывайте ставить на рабочий стол, чтобы она все время была в вашем поле зрения. Эта визуальная подсказка напомнит вам о том, что пришла пора выпить воды.

Хвалите себя

Важно не только, соблюдать режим, но и мотивировать себя. За каждое достижение дарите себя маленькие подарочки. У каждого из нас есть любимые способы побаловать себя. Выберите то, что приносит вам радость и насладитесь моментом.

В среднем дневная норма потребления воды составляет 1.5 л.

В среднем дневная норма потребления воды составляет 1.5 л.

ИСТОЧНИК KP.RU

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