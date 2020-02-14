Будет ли Белоруссия присоединяться к России, рассказал Лукашенко

Белорусский президент, общаясь с трудовым коллективом светлогорского целлюлозно-картонного комбината, говорил о наболевшем. А наболело у Александра Григорьевича, главным образом то, что касается отношений Минска и Москвы.

Как цитируют своего президента журналисты агенства БЕЛТА, Белоруссия предполагает и дальше закупать энергоносители, прежде всего нефть, не только у России. И почему же, поинтересовались у него? «Чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять на коленях!" - образно объяснил белорусский лидер.

Все (ну, или многое) упирается в стоимость поставок нефти — прежде для Белоруссии она была ниже мировых цен. После 1 января 2020 года ситуация изменилась.

- Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем, - утверждал Лукашенко, - и это для компаний выгодно... В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы Администрации Дмитрий Козак будут контролировать этот вопрос и помогут нам договориться…

Но белорусский президент напомнил, что в январе вместо 2 миллионов тонн было поставлено всего 500 тысяч.

- Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах, мы начнем отбор из транзитной трубы, - прямо заявил Лукашенко, - Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн т нефти. И они не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть…

В Минске рассчитывают, что смогут получать недостающие объемы из польского порта Гданьск — и это может быть нефть США, Эмиратов, Саудовской Аравии ( в январе купили 80 тысяч тонн у Норвегии — ред.).

- Ничего лишнего не требуем, - подчеркнул лидер соседнего государства, - Но нам говорят: мы разные страны. Намек на то, что надо, чтобы были одной страной? А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России". Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут "нет"!