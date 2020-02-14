Землю с тысяч братских захоронений заложат в основание главного храма Вооруженных сил России

Торжественная передача России на хранение кисетов с землей с мест захоронений советских воинов в Армении, Бельгии, Латвии, Туркмении, Чехии и Швейцарии прошла в рамках проекта "Горсть памяти" в Центральном музее Вооруженных сил России. Эти частицы земли будут помещены в латунные гильзы и заложены в мемориальные плиты у главного храма Вооруженных Сил России.

- Это земля с могил советских воинов, погибших на полях сражений Второй мировой войны, замученных в концентрационных лагерях, умерших от полученных ранений и захороненных на территории шести государств – Армении, Бельгии, Латвии, Туркменистана, Чехии и Швейцарии, - заявил на церемонии начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России Иван Бувальцев.

Бувальцев также поблагодарил иностранных коллег за проводимую большую работу по уходу за мемориалами, памятниками и обелисками советским солдатам и офицерам. Он также уточнил, что на сегодняшний день земля с захоронений советских воинов доставлена из 24 государств. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тысяч мест захоронений на территории России.

Напомним, центральное место в парке "Патриот" у главного храма Вооруженных сил России займет мультимедийная галерея "Дорога памяти". В составе ее экспозиции будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках войны. Проект "Дорога памяти" объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

В специальном проекте может принять участие каждый желающий. Для этого на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», в котором можно загрузить фотографии и данные о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Все они войдут в мультимедийную галерею "Дорога памяти".

В Минобороны отметили, что проводимая работа имеет высокую нравственную цель - "сохранение правды о войне, изучение нашей ратной истории, установление мест захоронений советских воинов, имен и судеб солдат и офицеров, защищавших Родину, ее свободу и независимость".