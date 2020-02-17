МВД России открыло в сети дембельский фотоальбом

Накануне Дня защитника Отечества (23 февраля) МВД России дает старт масштабному флешмобу «Служили и служим».

- Сотрудники органов внутренних дел по всей стране расскажут интересные истории о своей службе по призыву в Вооруженных силах. Вспомнят товарищей и командиров. Как принимали присягу, ходили в суточные наряды, строили планы на будущее и заполняли дембельский альбом. Уверена, что полицейским будет чем поделиться. Ведь именно в армии они закалили характер, не понаслышке узнали, что такое ответственность и дисциплина, взаимовыручка и преодоление. А вновь окунуться в незабываемую армейскую атмосферу помогут фотографии, многим из которых уже несколько десятков лет, - рассказала о подготовке необычного поздравления мужчин официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что для участия в акции сотрудникам полиции необходимо направить в пресс-службу своего территориального органа МВД России 2 фотографии – современную и архивную (в военной форме), сопроводив небольшим комментарием – воспоминанием о службе. Они будут опубликованы в официальных аккаунтах ведомства в сети "Инстаграм" и других социальных медиа под хештегом #СлужилиИслужим.

- Приглашаем принять участие в челлендже #СлужилиИслужим не только сотрудников полиции, но и всех сотрудников правоохранительных структур от Калининграда до Владивостока. И пусть этот флешмоб объединит всех, кто посвятил жизнь служению Родине, - призвала Ирина Волк.

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