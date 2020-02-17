Радио «Комсомольская правда» исполняется 11 лет

16 февраля 2009 года в 9:05 по Москве на частоте 97.2 FM в эфир вышел первый выпуск новостей - круглосуточная информационно-разговорная радиостанция «Комсомольская правда» начала свое вещание.

Являясь частью большого мультимедийного холдинга, Радио КП за 11 лет уверенно завоевало свою аудиторию. 24 часа в сутки 7 дней в неделю в радиоэфире освещаются самые резонансные и актуальные события в стране и мире.

Федеральная сеть Радио КП на сегодняшний день насчитывает 63 передатчика, что покрывает более 400 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году радиостанция начала работу в FM-диапазоне в Санкт-Петербурге, Астрахани и Нижневартовске. В скором времени планируется начало вещания в Тамбове, Южно-Сахалинске и Рыбинске. Каждый год Радио «Комсомольская правда» открывает все новые передатчики, а значит тысячи людей получают возможность настроиться с нами на одну волну.

За прошедший год к дружной команде Радио КП присоединись новые звездные ведущие. Тина Канделаки с авторской программой «Канделаки», журналист Олег Кашин с проектом «Кашин. Голованов. Отдельная тема», публицист Сергей Мардан и телеведущая Надана Фридрихсон с программой «Вечерний диван», политолог и историк Николай Платошкин в его «Итоги недели», Николай Валуев с «Большим спортом». А в феврале этого стартовало новое утреннее шоу «Свежие лица» со Светланой Молодцовой и Александром Алёхиным.

За прошедший год Радио «Комсомольская правда» расширило свое присутствие в интернете. В сентябре 2019-го радиостанция запустила новый сайт radiokp.ru. Это новая платформа, где слушатель может получить полноценный эфирный контент. Кроме новостей, информационных и тематических публикаций, там выкладываются подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии программ. Контент эфира Радио «Комсомольская правда» стал доступен во всех форматах.

Уже несколько лет подряд Радио КП подтверждает звание самой быстрорастущей радиостанции. Прошедший год не стал исключением. По данным компании Mediascope за октябрь-декабрь 2019 года, радиостанция опередила другие разговорные станции по росту суточной аудитории в Москве. По сравнению с предыдущим годом, этот показатель увеличился на 15%.

Радио «Комсомольская правда» - заслуженный обладатель наград и премий, победитель многих профессиональных конкурсов. Радио КП регулярно входит в ТОП-8 самых цитируемых радиостанций по данным «Медиалогии». В отчетном годовом рейтинге за 2019 год Радио КП заняло 5 место, обогнав Вести FM, Business FM и Маяк.

Пост генерального директора радиостанции с января 2020 года занимает заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», известный медиаменеджер Роман Карманов.

В феврале этого года Радио «Комсомольская правда» изменило формат вещания, на 40% разнообразив эфир отечественной гитарной рок-музыкой. «Радио про настоящее» - стало центральным слоганом станции. Характер Радио КП стал более дружелюбным, сохранив свои сильные стороны – скорость в подаче и обработке информации, широкую сеть корреспондентов по всей стране, освещение самых актуальных тем. Настоящая музыка, настоящие новости и настоящие люди – теперь все это вы найдете на Радио "Комсомольская правда", 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM, а также в режиме online на сайте radiokp.ru, в соцсетях – vk.com/radiokp, facebook.com/radkp, instagram.com/radio.kp и на канале Радио “Комсомольская правда” в Youtube.