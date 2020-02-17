Россия создавала СССР, и потому она - его преемница по определению

Судья Конституционного суда России Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством». На этом основании он считает, что Российская Федерация не обязана быть преемником СССР. А точнее так: Российская Федерация не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти.

Заявление было связано с тем, что Конституционный суд рассматривал обращение трех граждан РФ, чьи родители были репрессированы, а они впоследствии не смогли вернуться в Москву и вернуть себе жилье, которого были лишены их родные в 30-е и 40-е годы прошлого века. Судья Арановский считает, что Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".

Но, может, все-таки котлеты отдельно, а мухи - отдельно?

Должна ли Россия быть правоопреемницей СССР? И нужно ли РФ «каяться» и «из соображений милосердия» платить "жертвам режима"?

«КП» попросила прокомментировать заявление господина Арановского профессора Высшей школы правоведения Российской академии народного хозяйства и Госслужбы (РАНХиГС) Наталью Чепурнову.

- Наталья Михайловна, нынешняя Россия — правопреемница СССР или нет?

- Арановский, полагаю, не совсем прав. Российская Федерация фактически была одним из субъектов, которые создавали СССР. По мотивам политического характера отказываться от 70-летнего прошлого неправильно. Страну надо воспринимать в контексте всей истории ее существования. Даже некоторые наши магистранты воспринимают РФ только с января 1992-го года или с 1993-го. Списывая предшествующие годы. Но Россия приняла ключевое участие и в создании СССР почти сто лет назад, и в его развитии, на что и надо опираться.

Профессор РАНХиГС Наталья Чепурнова. Фото: ranepa.ru

- Без России не было бы СССР — и наоборот?

- РСФСР была основополагающий структурой, главным звеном в фундаменте Советского Союза. И распад СССР начался не в Беловежье, а в 1990-м, когда 12 июня Съезд нардепов РСФСР принят декрет о независимости России. Это дало основание другим республикам идти по этому пути. Начать центробежные движения.

- Мы СССР создали — мы и его и похоронили?

- Республики не подписывали договор о прекращении деятельности союзного государства. Есть договор о создании СНГ, но нет договора о прекращении деятельности союзного договора от 1922 года! И нет акта, который бы прекратил деятельность союзной конституции. А Указ Горбачева о прекращении деятельности СССР в декабре 1991 го — это лишь указ одного из президентов

- А разве договор, подписанный в декабре 1991-го в Алма-Ате о создании СНГ, не аннулировал договор о создании СССР от 1922-го года?

- Нет, это новый договор о создании нового союза. И здесь идут экономические скрепы. Он не означал прекращение деятельности прежнего союзного договора - когда субъекты отказались от своего суверенитета в пользу создания большого государства.

- Но итог таков: у России все обязательства СССР и по ядерному оружию, и по ООН, и по долгам?

- Да, которые именно России пришлось погашать - ни одна из бывших республик на себя это не взяла. Многомиллиардные долги погасили именно мы. Оспаривать нашу преемственность никаких оснований нет. Потому мы не только содержим в порядке ядерное оружие и заседаем в Совбезе ООН как правопреемник СССР — мы и многие годы расплачиваемся за это право.

- А кому, кроме потомков репрессированных, Россия «должна» возмещать вред «из соображений милосердия»?

- Точно не республикам СССР. Им мы выстроили промышленность после войны — Прибалтике и Украине точно. Лучшие вузы РСФСР ( и СССР соответственно) из Москвы и Ленинграда, Свердловска и Новосибирска отправляли выпускников поднимать науку и промышленность национальных окраин. И в Прибалтику вкладывали едва ли не больше остальных — потому что они позже остальных пришли в состав СССР. В том числе и поэтому юридических, экономических оснований под заявлением Арановского нет . Скорее, только политические. Не вижу тут обоснованного конституционно-правового подхода.